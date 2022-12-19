وزير التنمية المحلية: إحالة 20 من العاملين بالمحافظات للنيابات الإدارية والعامة بعد التفتيش المفاجئ

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً من قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة عن الزيارات التفتيشية المفاجئة على بعض الوحدات المحلية التي قام بها القطاع في الفترة من 11 نوفمبر الماضي وحتى الآن .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن فرق المتابعة بالقطاع قامت بالتفتيش المفاجئ علي الديوان وبعض الوحدات المحلية لمحافظات الوادي الجديد ودمياط والشرقية والقاهرة والفيوم وبورسعيد والقليوبية ، موضحا أن القطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات، يقوم بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء : الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية ، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات ، ويتناول التفتيش عدة محاور ، منها متابعة الخطة الاستثمارية ، و عمل المراكز التكنولوجية، والتعديات ومخالفات البناء ، ومنظومة النظافة، والحملات الميكانيكية ، وبعض شكاوي المواطنين العامة ، اضافة الي التفتيش المالي والإداري.

و قال أنه بناء على تقرير قطاع التفتيش، فقد تم خلال الفترة المشار اليها تحويل 20 موظفاً ومسئولاً داخل الوحدات المحلية إلى النيابات الإدارية و العامة.

كما تم احالة 2 من العاملين الى الشئون القانونية ، وتم التوصيه بنقل واستبعاد البعض من مناصبهم التنفيذية .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية ، وكشف أى مواطن للضعف والفساد ، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات .

وزير التنمية المحلية : الاجراءات القانونية السريعة لمواجه المخالفات

و لفت اللواء هشام آمنة الى أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الادارة المحلية حيث يضم الخبرات المالية والادارية والخطط الاستثمارية ، والصناديق الخاصة ، والإدارات الهندسية ، والحملات الميكانيكية ، و الذين يتمتعون بالضبطية القضائية ، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى التعامل السريع مع أى مخالفات.

وأوضح الوزير أن قطاع التفتيش قام خلال جولاته التفتيشية في الفترة المشار إليها ، بالمرور علي الديوان العام بمحافظة الوادي الجديد والوحدات المحلية للداخلة و باريس والخارجة ، وأيضا ديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية بكفر البطيخ وكفر سعد ورأس البر ، وترتب علي هذه الجولات إحالة بعض العاملين و الحالات المتعلقة بترخيص البناء للنيابات الإدارية والعامة ، لخروج بعض العاملين المختصين علي مقتضيات واجبهم الوظيفي ، مع التوجيه بسرعة اتخاذ اللازم لتصحيح الأوضاع بشأن الحالات المحالة للنيابات المختصة في المحافظتين .

وكشف الوزير أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالمرور علي بعض المراكز التكنولوجية بالمحافظات ، لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين ، وقام القطاع بالمرور علي المراكز التكنولوجية بمركز ومدينة القرين بالشرقية ، و رأس البر وكفر البطيخ وكفر سعد ومركز مدينة دمياط و أبو غالب بمحافظة دمياط ، والمركز التكنولوجي بأحياء دار السلام و البساتين بمحافظة القاهرة ، ومركز مدينة العياط بمحافظة الجيزة .

مكافحة فساد المحليات

وتابع اللواء آمنة ، انه ترتب علي هذه الزيارات ، حصر طلبات الخدمات المتأخرة في كل مركز والتشديد على انهاء هذه الطلبات ، وتوجية رؤساء المدن والاحياء بعدم نقل أي موظف تم تدريبه ، و يعمل بالمركز التكنولوجي إلي أي إدارة اخري ، ودعم المراكز التكنولوجية ، بقطع الغيار اللازمة للاجهزة التي تعمل بالمراكز ، وتخصيص موظفين بالمراكز التكنولوجبة لتسليم جميع طلبات المواطنين للشباك المختص لانهاء الخدمات المطلوبة من المواطنين فى التوقيتات المحددة ، وعدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين بصورة مباشرة ، مع حل بعض المشكلات الفنية الخاصة ببرنامج التشغيل فى كل مركز تكنولوجى ، و أيضا ضرورة زيادة سرعة الانترنت ، مع أهمية مطابقة الطلبات المنتهية بالادارات مع عددها بتقارير المراكز التكنولوجية .

وأشار اللواء احمد عرفات رئيس قطاع التفتيش ، ان جولات القطاع المفاجئة ، تناولت أيضا المرور على الحملات الميكانيكية بالديوان العام ومركز ومدينة الفيوم وطامية بمحافظة الفيوم وأحياء الضواحي والزهور وجهاز الإنقاذ والطوارئ وديوان عام محافظة بورسعيد ، وشدد القطاع فى توصياته على إعداد خطة صيانة لجميع المركبات بالوحدات المحلية ، للحفاظ عليها وتقليل الأعطال ، و أيضا انشاء منظومة التتبع الجغرافي gps ، لتقليل الفاقد من الوقود ، ومتابعة المركبات من حيث السرعة التي يتم السير بها وخطوط سيرها ، مع وضرورة إلتزام إدارة التعاقدات بالطرح بالمناقصات العامة طبقا لأولويات الطرح وفقا لقانون التعاقدات 182 لسنة 2018 ، والتنبيه بعدم ركوب السائقين المنتهية رخصهم لأى مركبة حتى يتم تجديد الرخصة ، والإسراع في إنهاء إجراء بيع السيارات التي يتم تكهينها ، ورفع كفاءة بعض المركبات وإعادة استخدامها .

وأضاف رئيس قطاع التفتيش ان لجان القطاع قامت أيضا خلال تفتيشها المفاجئ بفحص بعض شكاوي المواطنين بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ، وحي شبرا الخيمة بالقليوبية ، وحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، وترتب علي ذلك إيقاف التعامل مع أحد المكاتب الهندسية ، ومخاطبة نقابة المهندسين لاتخاذ الإجراء اللازم حيال صاحب المكتب الهندسي ، واحالة بعض العامين للنيابة الإدارية ، و التشديد في اتخاذ إجراءات تحسين بعض الخدمات الأساسية من انارة ورصف ورفع مخلفات وغيرها من الخدمات بالتنسيق مع الوحدات المحلية .