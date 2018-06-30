وزير التنمية: الاستفادة من خبرات كازاخستان فى بناء العاصمة الجديدة

بدور إبراهيم استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية سفير كازاخستان بالقاهرة أرمان إيساغالييف وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربطهما خاصة فى مجال الإدارة المحلية لاسيما بعد تجربة كازاخستان الرائدة فى إنشاء المدن الجديدة ب

بدور إبراهيم

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية سفير كازاخستان بالقاهرة أرمان إيساغالييف وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربطهما خاصة فى مجال الإدارة المحلية لاسيما بعد تجربة كازاخستان الرائدة فى إنشاء المدن الجديدة بعد تأسيس العاصمة الإدارية ( أستانا ) والتى تحتفل الآن بذكرى مرور ٢٠ عاما على تأسيسها.

وقد أكد اللواء محمود شعراوى على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة بالخبرات والتجربة الكازاخستانية فيما يخص العاصمة الجديدة التى يتم إنشاؤها حالياً فى مصر وفقاً لأعلى المعدلات العالمية.

وأشار وزير التنمية المحلية إليّ أهمية دعم العلاقات بين البلدين خاصة فى مجال الادارة المحلية فى ظل الطفرة التى تشهدها العلاقات المشتركة منذ الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى الى كازاخستان منذ عامين فى إطار جولته الآسيوية، معرباً عن تقديره للدور الفاعل لكازاخستان لدعم القضايا العربية والإسلامية.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال التنمية المحلية واللامركزية، وأكد اللواء محمود شعراوى على آفاق وفرص الاستثمار المتاحة بالمحافظات المختلفة.

كما سلم وزير التنمية المحلية سفير كازاخستان قائمة مجمعة بالفرص الاستثمارية المتميزة بالمحافظات، وأكد على وجود دراسات جدوى تفصيلية لك ل تلك المشروعات ومتاحة للمستثمرين ورجال الاعمال فى كازاخستان.

وقال السفير أرمان إيساغالييف إنه سيقوم بنقل هذه الفرص الاستثمارية الى مجتمع الأعمال بكازاخستان وترتيب لقاء مشترك مجمع لهم فى القاهرة للتباحث بشأنها، وأشار السفير الكازاخستانى إلى الميزات التى تتمتع بها بلاده وخبراتها الواسعة فى مجال الثروة المعدنية والتى يمكن الاستفادة منها فى بعض المحافظات المصرية، وأكد شعراوى ضرورة عقد تلك اللقاءات واهتمام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع باقى وزارات الحكومة المعنية لدعم وتطوير التعاون بين البلدين لآفاق أرحب.