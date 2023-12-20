وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني يطالب بإقامة مستشفيات ميدانية في قطاع غزة

طالب أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، بالمساعدة في إقامة مستشفيات ميدانية في قطاع غزة، خلال نقاشه مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وجاء ذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي تستضيفها القاهرة، لمناقشة المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للجانب الفلسطينى واحتياجات الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة، وكذلك آليات التعاون بين الجانبين المصري والفلسطيني إزاء ما يشهده قطاع غزة من تردي للأوضاع الإنسانية فى ضوء الاحتياجات والمعطيات القائمة.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أن مصر لم ولن تتأخر عن تقديم الدعم للفلسطينيين، وهذا ما عهد منها دائماً، مشددة على أنهم يرفضون ما يسمي بسياسة التهجير القسري.

وكشف أن الهدف الأساسي من العملية العسكرية في قطاع غزة، هو إجبار المواطنين على التهجير وجعل القطاع غير قابل للحياة والسكن في ظل التدمير الكامل للبنية التحتية، كما أنهم يرفضون إعادة احتلال قطاع غزة من قبل إسرائيل وكذلك رفض اقتطاع أى جزء من القطاع.

وأوضح مجدلاني أن الضغط الذي تقوم به الدولة المصرية على دولة الاحتلال عامل مهم ومؤثر، في ظل المكاسب الكبيرة التي تحققها القضية الفلسطينية على المستوى العالمي بما في ذلك الداخل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أنهم متمسكون بوحدة الأراضي الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أنهم يسعون لإعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات داخل الدولة الفلسطينية.