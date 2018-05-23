وزير التنمية الإدارية الأسبق: الموظف المصري مدلل

أحمد صبرى قال هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق وعضو اللجنة الإدارية العليا للإصلاح الإدارى: إن الجهاز الإدارى للدولة بتركبيه الحالى غير صالح لتحقيق خطة تنمية الدولة التى تستهدفها، مؤكدا أن العاصمة الإدارية من المتوقع أن تعالج هذا الخلل. وأضاف…

أحمد صبرى

قال هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق وعضو اللجنة الإدارية العليا للإصلاح الإدارى: إن الجهاز الإدارى للدولة بتركبيه الحالى غير صالح لتحقيق خطة تنمية الدولة التى تستهدفها، مؤكدا أن العاصمة الإدارية من المتوقع أن تعالج هذا الخلل.

وأضاف فى لقاء له على قناة اكسترا نيوز، إلى أن الموظف المصري مدلل حيث يخدم 18 نسمة فقط، فى حين أن المعدل العالمى يصل لـ100 نسمة للموظف الواحد.

وأكد أنه يتم العمل الآن على تدريب العاملين بالجهاز الإدارى على قانون الخدمة المدنية الذي يعالج تشوهات القوانين السابقة، كما يتم الآن العمل على تدريب المديرين عليه حاليا.