اقتصاد وأسواق

وزير التموين: 7 مليارات جنيه تكلفة صوامع التخزين وتعمل كمصنع للحفاظ على القمح مدة عام ونصف (فيديو)

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشون الترابية كانت تتسبب في تلف 15٪ من مخزون القمح ، لذلك كان المشروع القومي للصوامع الذي نفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهمية كبري في الحفاظ على مخزون الأقماح. وقال…

محمد مجدي 8:09 م, الأحد, 23 مايو 21 8:09 م, الأحد, 23 مايو 21

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشون الترابية كانت تتسبب في تلف 15٪ من مخزون القمح ، لذلك كان المشروع القومي للصوامع الذي نفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهمية كبري في الحفاظ على مخزون الأقماح.

وقال المصيلحي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، أن اجمالي السعات التخزينية للقمح في الصوامع يبلغ حاليا 3.4 مليون طن ، موضحا أن تكلفة الصوامع التي تم تنفيذها يبلغ 7 مليارات جنيه .

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واضاف المصيلحي ، أن الصوامع الموجودة حاليا في مصر كأنها مصنع كامل ، حيث أن الصومعة تستطيع الحفاظ على القمح مدة عام و عام ونصف ، من خلال التحكم في الرطوبة ودرجة الحرارة و التبخير.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الي أنه يتم حاليا دراسة تخفيض حجم كميات القمح المستوردة وذلك بناء على ما سيتم شراؤه من محصول القمح المحلي.

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وأوضح المصيلحي ، أنه في عام 2018 تم استيراد 7 ملايين طن قمح ، وفي 2019 تم استيراد 6.5 مليون طن ، و في العام الماضي بلغت كميات القمح المستوردة 6 ملايين طن .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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