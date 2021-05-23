وزير التموين: 7 مليارات جنيه تكلفة صوامع التخزين وتعمل كمصنع للحفاظ على القمح مدة عام ونصف (فيديو)

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشون الترابية كانت تتسبب في تلف 15٪ من مخزون القمح ، لذلك كان المشروع القومي للصوامع الذي نفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهمية كبري في الحفاظ على مخزون الأقماح. وقال…

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشون الترابية كانت تتسبب في تلف 15٪ من مخزون القمح ، لذلك كان المشروع القومي للصوامع الذي نفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهمية كبري في الحفاظ على مخزون الأقماح.

وقال المصيلحي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، أن اجمالي السعات التخزينية للقمح في الصوامع يبلغ حاليا 3.4 مليون طن ، موضحا أن تكلفة الصوامع التي تم تنفيذها يبلغ 7 مليارات جنيه .

واضاف المصيلحي ، أن الصوامع الموجودة حاليا في مصر كأنها مصنع كامل ، حيث أن الصومعة تستطيع الحفاظ على القمح مدة عام و عام ونصف ، من خلال التحكم في الرطوبة ودرجة الحرارة و التبخير.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الي أنه يتم حاليا دراسة تخفيض حجم كميات القمح المستوردة وذلك بناء على ما سيتم شراؤه من محصول القمح المحلي.

وأوضح المصيلحي ، أنه في عام 2018 تم استيراد 7 ملايين طن قمح ، وفي 2019 تم استيراد 6.5 مليون طن ، و في العام الماضي بلغت كميات القمح المستوردة 6 ملايين طن .