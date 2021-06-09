اقتصاد وأسواق

وزير التموين: 53 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز بالموازنة ونستورد أقماحا بـ 36 مليارا ونسعي لتخفيضها

أضاف المصيلحي أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر ونصف الشهر
محمد مجدي 10:10 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 10:10 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن منظومة الخبز المدعم يتم دعمها بقيمة 53 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة ، إضافة إلي أن هذا المبلغ يتم شراء اقماح مستوردة منه بقيمة 36 مليار جنيه .

وقال المصيلحى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إن رقم استيراد الاقماح كبير جدا ويتم العمل على تخفيضه من خلال خفض الكميات المستوردة من خلال زيادة كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين.

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وأضاف المصيلحي أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر ونصف الشهر، لافتا إلي أن رفع كفاءة التخزين بالصوامع أدت إلي تحسين جودة رغيف الخبز .

وأشار المصيلحي إلى أنه تم إصدار ألف بطاقة تموينية لفئات محدودي السكر ، ولم يتم غلق باب التظلمات في بطاقات التموين .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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