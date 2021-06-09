وزير التموين: 53 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز بالموازنة ونستورد أقماحا بـ 36 مليارا ونسعي لتخفيضها

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن منظومة الخبز المدعم يتم دعمها بقيمة 53 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة ، إضافة إلي أن هذا المبلغ يتم شراء اقماح مستوردة منه بقيمة 36 مليار جنيه .

وقال المصيلحى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إن رقم استيراد الاقماح كبير جدا ويتم العمل على تخفيضه من خلال خفض الكميات المستوردة من خلال زيادة كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين.

وأضاف المصيلحي أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر ونصف الشهر، لافتا إلي أن رفع كفاءة التخزين بالصوامع أدت إلي تحسين جودة رغيف الخبز .

وأشار المصيلحي إلى أنه تم إصدار ألف بطاقة تموينية لفئات محدودي السكر ، ولم يتم غلق باب التظلمات في بطاقات التموين .