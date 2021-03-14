اقتصاد وأسواق

وزير التموين: 35 منطقة تجارية ولوجستية تمت إقامتها فى المحافظات

الوزارة تقوم بتخصيص الأرض ومرافقها للمستثمرين
محمد مجدي 11:19 ص, الأحد, 14 مارس 21 11:19 ص, الأحد, 14 مارس 21

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أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لديها تاريخ كبير فى التجارة الداخلية والتى تقدر بـ 5 ملايين تاجر موزعين على مستوى الجمهورية ولكنها تفتقر إلى البنية الأساسية والمناطق اللوجستية والمخازن والمناطق التجارية.

وقال المصيلحى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن على هامش وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بمحافظة الدقهلية، إن هناك 35 منطقة تجارية ولوجستية على مستوى المحافظات حتى الآن، علما بأن الوزارة تقوم بتخصيص الأرض ومرافقها للمستثمرين.

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وأضاف وزير التموين، أن الانتهاء من المنطقة التجارية واللوجستية فى محافظة الدقهلية سيستغرق 18 شهرا بقيمة مليار جنيه للبنية الأساسية و 2 مليار جنيه لباقى التجهيزات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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