وزير التموين: 35 منطقة تجارية ولوجستية تمت إقامتها فى المحافظات

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لديها تاريخ كبير فى التجارة الداخلية والتى تقدر بـ 5 ملايين تاجر موزعين على مستوى الجمهورية ولكنها تفتقر إلى البنية الأساسية والمناطق اللوجستية والمخازن والمناطق التجارية.

وقال المصيلحى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن على هامش وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بمحافظة الدقهلية، إن هناك 35 منطقة تجارية ولوجستية على مستوى المحافظات حتى الآن، علما بأن الوزارة تقوم بتخصيص الأرض ومرافقها للمستثمرين.

وأضاف وزير التموين، أن الانتهاء من المنطقة التجارية واللوجستية فى محافظة الدقهلية سيستغرق 18 شهرا بقيمة مليار جنيه للبنية الأساسية و 2 مليار جنيه لباقى التجهيزات.