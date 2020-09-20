اقتصاد وأسواق

وزير التموين : 317 شركة مصرية في معرض «أهلا مدارس»

معظمها صناعة مصرية تشارك في المعرض هذا العام
محمد مجدي 7:25 م, الأحد, 20 سبتمبر 20 7:25 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

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أكد الدكتور على المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن معرض “أهلا مدارس” تم تنظيمه بصوره مشرفه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة من خلال لجنة إدارة أزمة كورونا؛ لتطبيق الإجراءات الاحترافية، إضافة إلى الدعم المادي واللوجستي من الغرف التجارية.

وأضاف خلال افتتاح معرض أهلا مدارس اليوم الأحد، أن 317 شركة معظمها صناعة مصرية تشارك في المعرض هذا العام.

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ولفت المصيلحي إلى أن نسبة التصنيع المحلي منذ ثلاث سنوات كانت لا تتعدى 20%، ولكن هذا العام تم عرض أكثر من سلعة، وأداة مدرسية صناعة مصرية 100%، ومنها الأستيكة والكراسات واللانش بوكس.

وتابع أن هناك 40 سيارة متنقلة في كافة المحافظات، إضافة إلى تنظيم الغرف التجارية معارض في كل المحافظات؛ لضمان وصول كل المعروضات بأسعار مناسبة لكل المواطنين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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