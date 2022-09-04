وزير التموين: 3 أشهر مدة تسعير كيلو الأرز عند تطبيقه وتدخل آخر في حالة عدم ضبط الأسعار

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا إعداد مذكرة استرشادية سيتم إرسالها إلى جهازي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و”حماية المستهلك” بشأن سعر الأرز المطروح في الاسواق.

وأضاف المصيلحي خلال لقائه مع الإعلامين خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على فضائية القاهرة والناس 1 ، أنه عند تطبيق تسعير كيلو الأرز عند 12 جنيها للسائب و15 جنيها للمعبأ أي كان ماركته سيكون لمدة 3 أشهر.

وتابع المصيلحي أنه لو لم يتم ضبط الأسعار سيكون هناك تدخل آخر من جانب الحكومة في سلعة الأرز في السوق المحلية.

وأشار المصيلحي إلى أن موسم حصاد الأرز بدأ بنسبة 5٪، وفعليا سيتم يوم 15 سبتمبر الجاري، مؤكداً أن مصر تحقق الاكتفاء ذاتي من الأرز .

وقال المصيلحي أن استيراد الأرز يأتي عند ارتفاع الأسعار محليا، لذلك تم استيراد 50 ألف طن أرز هندي يكفي لمدة شهرين لحين طرح الأرز المحلي بعد استلام الكميات المستهدفة.

يشار إلى أنه مستهدف استلام 1.5 مليون طن ارز من المزارعين خلال الموسم الجاري