وزير التموين: 25 مليار جنيه زيادة في الدعم الحكومي لمنظومة الخبز نتيجة كورونا وحرب أوكرانيا

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جائحة كورونا أدت الي زيادة المصروفات في الموازنة العامة للدولة، ثم الحرب الروسية الاوكرانية ادت الي تفاقم الازمة.

وقال المصيلحي، خلال لقاء مع الإعلامية ايمان الحصري في برنامج مساء دي ام سي على فضاية دي ام سي، إن دعم الحكومة لمنظومة الخبز تحول من 51 مليار جنيه في السنة إلي 76 مليار جنيه، بزيادة 25 مليار جنيه في دعم الخبز دون تأثر المواطن بتلك الزيادة.

وأضاف المصيلحي: من الواضح استمرار الازمة الروسية الاوكرانية وظلالها مستمرة، مضيفَا أن ارتفاع الاسعار نتيجة أزمة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع سعر برميل البترول.

وأوضح المصيلحي أن الأسعار لن تنخفض خلال الفترة المقبلة، ولكنها لن ترتفع بالشكل الذي حدث سابقًا، والتي شهدت موجات ارتفاع بشكل كبير، مشيرًا إلي أن القوانين تسمح لوزير التموين بتحديد أسعار بعض السلع لمدة معينة لمنع التلاعب.

وقال المصيلحي، أن سعر الخبز ثابت عند 5 قروش على البطاقة التموينية للمواطنين حاملي البطاقات، كما أن الفرد الواحد يحصل على خبز بلدي مدعم في الشهر بقيمة 80 جنيهًا، وسلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا.