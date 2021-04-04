وزير التموين : 16 مليون طن قمح حجم الاستهلاك سنوياً منهم 9 ملايين لمنظومة الخبز

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجم الاستهلاك من القمح يبلغ ١٦ مليون طن ، منهم ٩ ملايين طن لمنظومة الخبز المدعم، و يتم زراعة من ٨.٥ الي ٩ ملايين طن قمح محلي تحصل الحكومة منه على ٣.٥ الي ٤ ملايين طن في العام .

وأوضح أنه تولي وزارة التموين وكان الاحتياطي الاستراتيجي من السكر صفر ، وكان لابد من إعادة وجود احتياطي استراتيجي.

ولفت إلى أنه تم توفير ١.٨ مليار دولار قبل التعويم بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكان هناك خطة تنفيذية لعودة احتياطي استراتيجي.

وقال المصيلحي خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي ، إنه تم الوصول إلي اكتفاء ذاتي بما يقرب من ٩٠٪ من السكر ، ومستهدف إنتاج ٢.٧ مليون طن و نستهلك ٣.٢ مليون طن.

واضاف المصيلحي ، أن موسم القمح سيبدأ في ١٥ أبريل و بدأ اليوم في محافظة الوادي الجديد و جنوب الوادي في توشكي، وذلك في صومعتي الخارطة و توشكي، موضحا أن السعات التخزينية للقمح في ٢٠١٤ كانت ١.٢ مليون طن وفي ٢٠٢١ تبلغ ٣.٤ مليون طن .

وأوضح المصيلحي ، أن حجم الاستهلاك من القمح يبلغ ١٦ مليون طن ، منهم ٩ ملايين طن لمنظومة الخبز المدعم، و يتم زراعة من ٨.٥ الي ٩ ملايين طن قمح محلي تحصل الحكومة منه على ٣.٥ الي ٤ ملايين طن في العام .

وتابع المصيلحي ، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتي ٣.٦ شهر و الزيوت ٣.٧ شهر ، و الأرز يكفي فترات طويلة ، واللحوم لمدة عامين ، و الدواجن تكفي عام إضافة إلى التعاقدات المبرمة .