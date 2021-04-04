اقتصاد وأسواق

وزير التموين : 16 مليون طن قمح حجم الاستهلاك سنوياً منهم 9 ملايين لمنظومة الخبز

السعات التخزينية للقمح في 2014 كانت ١.٢ مليون طن وفي 2021 تبلغ ٣.٤ مليون طن .
محمد مجدي 11:46 م, الأحد, 4 أبريل 21 11:46 م, الأحد, 4 أبريل 21

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجم الاستهلاك من القمح يبلغ ١٦ مليون طن ، منهم ٩ ملايين طن لمنظومة الخبز المدعم، و يتم زراعة من ٨.٥ الي ٩ ملايين طن قمح محلي تحصل الحكومة منه على ٣.٥ الي ٤ ملايين طن في العام .

وأوضح أنه تولي وزارة التموين وكان الاحتياطي الاستراتيجي من السكر صفر ، وكان لابد من إعادة وجود احتياطي استراتيجي.

ولفت إلى أنه تم توفير ١.٨ مليار دولار قبل التعويم بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكان هناك خطة تنفيذية لعودة احتياطي استراتيجي.

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وقال المصيلحي خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي ، إنه تم الوصول إلي اكتفاء ذاتي بما يقرب من ٩٠٪ من السكر ، ومستهدف إنتاج ٢.٧ مليون طن و نستهلك ٣.٢ مليون طن.

واضاف المصيلحي ، أن موسم القمح سيبدأ في ١٥ أبريل و بدأ اليوم في محافظة الوادي الجديد و جنوب الوادي في توشكي، وذلك في صومعتي الخارطة و توشكي، موضحا أن السعات التخزينية للقمح في ٢٠١٤ كانت ١.٢ مليون طن وفي ٢٠٢١ تبلغ ٣.٤ مليون طن .

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وأوضح المصيلحي ، أن حجم الاستهلاك من القمح يبلغ ١٦ مليون طن ، منهم ٩ ملايين طن لمنظومة الخبز المدعم، و يتم زراعة من ٨.٥ الي ٩ ملايين طن قمح محلي تحصل الحكومة منه على ٣.٥ الي ٤ ملايين طن في العام .

وتابع المصيلحي ، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتي ٣.٦ شهر و الزيوت ٣.٧ شهر ، و الأرز يكفي فترات طويلة ، واللحوم لمدة عامين ، و الدواجن تكفي عام إضافة إلى التعاقدات المبرمة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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