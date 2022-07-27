وزير التموين : 100 جنيه زيادة لكل أسرة على البطاقات التموينية لمدة 6 أشهر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه الحكومة بكيفية صياغة حزمة معتبرة للناس و تقسيم الأسرة على البطاقات التموينية إلى 3 أسر ، وذلك لصرف المساعدات الاستثنائية، لمن يكون معاشه أقل من 2500 جنيه .

و أكد المصيلحي أن البطاقة التموينية التي تضم أسرة واحدة سيتم إضافة 100 جنيه على البطاقة، و البطاقة التي تضم اسرتين 200 جنيه و البطاقة التي تضم 3 اسر سيتم إضافة 300 جنيه .

و أضاف المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن إجمالي ما سيتم اضافته على البطاقات التموينية سيكلف الحكومة 5.5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر فقط وهي الفترة المحددة للمساعدات الاستثنائية.

ولفت وزير التموين إلى أن المبالغ التي سيتم إضافتها على البطاقات التموينية سيتم شراء سلع تموينية لمدة 6 أشهر و ليس سحب المبالغ.

وأضاف المصيلحي أن عدد الأسر في تكافل وكرامة والتي تم ضمها هي فئات هامة مثل المرأة المعيلة و الأطفال الذين ليس لديه دخل بعدد 500 الف أسرة ، بمتوسط 500 جنيه شهرياً طوال السنة .

وتابع المصيلحي أن هناك 36 مليون مستفيد يمثلون حوالي 7.8 مليون أسرة وذلك بخلاف ال 500 الف أسرة .

إجراءات حماية

والثلاثاء، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة.

واجتمع السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحضور والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ووجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:

زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.

قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.