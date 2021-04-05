أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الإتفاق على شراء طن الفول من الفلاح بسعر 10 آلاف و 500 جنيه للطن الواحد وذلك من الأرض الزراعية.

وقال المصيلحي خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، إنه كان يتم استيراد الفول من الحبشة والمغرب واستراليا و كندا وخلال فترة من الفترات وصل سعر كيلو الفول الي 20 جنيها وحاليا يتراوح من 12 إلى 12.5 جنيه ، مؤكدا أن حظر تصدير الفول لصالح المستهلك.

يشار الي أنه تم يوم الاحد 4 ابريل تجديد قرار وقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة 3 أشهر، اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، التى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، بحسب بيان الوزارة اليوم.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، قالت مؤخرا إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان والذي يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل إلى 3 أضعاف الأشهر الأخرى.

وأشارت إلى أن إجمالي إنتاج السوق المحلي لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي، ومن ثم فيتم استيراد حوالي 70% من الاحتياجات من الخارج.

وذكرت أن قرار وقف التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، موضحة أن القرارات السابقة بوقف تصدير الفول ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي، الأمر الذي انعكس إيجابا على سعر البيع للمستهلك المصري.