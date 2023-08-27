وزير التموين يوضح ما يمكن صرفه للمواطن من السلع المدعمة بقيمة 50 جنيهاً للفرد الواحد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم المقرر في البطاقات يبلغ 50 جنيها للفرد الواحد للبطاقة 4 أفراد و 25 جنيها بما يزيد عن ذلك .

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الـ50 جنياه المقررة لدعم الفرد الواحد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيها و كيلو سكر بسعر 12.6 جنيها ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه

وأضاف المصيلحي خلال تفقد هايبر ماركت الشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الأقصر اليوم، أنه يتم طرح الأرز بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة بسعر يتراوح من 20 و 22 جنيها للكيلو

ومن جانبه قال احمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين معاون الوزير ، إن الفرد المقيد على البطاقة التموينية يستطيع الحصول على سلعة الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز .

وأشار إلي أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي مدة 3.3 شهراً، كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ شهر سبتمبر القادم مما يعزز من حجم المخزون الاستراتيجي.