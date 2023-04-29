وزير التموين يوضح كيفية تم حساب توريد القمح 2023

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 2.6 شهر، وتم طرحه في البورصة السلعية منذ عام.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي ينعقد حاليا أن توريد القمح يصل إلى 1250 جنيها مقابل 880 جنيها مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي شجع الفلاحين على زراعة القمح، وذلك وفقا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

وأشار إلى قبل موسم حصاد القمح، تم تقديم تقريرين، الأول صادر من وزارة الزراعة، والآخر من وزارة التموين، تم تحديد سعر القمح وفقا للسعر العالمي.

وقال المصيلحي إن آخر سعر تم استيراد به القمح كان 293 دولار، وتم شراء 600 ألف طن، وتم حساب متوسط السعر وفقا لهذا السعر، اي انه تم تحديد سعر القمح بإن يكون 1500 جنيها.

وتابع أنه ممنوع استخدام القمح الخاص، في مطاحن الخاصة أو الحكومة، بالإضافة إلى أنه جريمة استخدام القمح في أي شيء من الأعلاف، ومن ثم تم تشديد على مصانع القمح، خاصة وأن الحكومة تم استيراد الذرة من أجل استخدمها في العلف.