وزير التموين يوضح طريقة إضافة المواليد على البطاقات

محمد مجدي قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البطاقات التموينية التي يوجد بها أخطاء في البيانات سيتم التنبيه على صاحبها ضرورة تصحيحها، وفي حالة عدم قيامه بتصحيح البيانات سيتم إلغائها نهائيًا، في نوفمبر المقبل.وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن

محمد مجدي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البطاقات التموينية التي يوجد بها أخطاء في البيانات سيتم التنبيه على صاحبها ضرورة تصحيحها، وفي حالة عدم قيامه بتصحيح البيانات سيتم إلغائها نهائيًا، في نوفمبر المقبل.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن جميع مكاتب التموين في محافظات الجمهورية ستعمل بداية من الغد في استلام طلبات إضافة المواليد الجدد، مشيرًا إلى أن يومي الأربعاء والخميس سيكون تشغيل تجريبي لاستلام الطلبات على أن يتم بدء العمل بشكل فعلي بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه سيتم تقسيم استلام طلبات إضافة المواليد على البطاقات من خلال آخر رقم في البطاقة التموينية، والتي تنتهي برقم صفر ثم 1 حتى رقم 10.

وأشار إلى أن كل مجموعة سيتم تقسيمها ستكون لمدة أسبوع كامل، على أن يتم الانتهاء من جميع البطاقات البالغ عددها 20 مليون بطاقة تموينية خلال 3 أشهر، وسيتم استلام الطلبات المقدمة من خلال هذا النظام كل أسبوع حسب آخر رقم بالتسلل الرقمي.

وأكد أنه سيتم إضافة 3 مواليد كحد أقصى على البطاقات التموينية ومسموح لصاحبها، إضافة الأحفاد في حالة عدم استفادة الأب والأم من الدعم التمويني على بطاقة تموينية أخري.