وزير التموين يوجه بمتابعة بيع السلع الغذائية بالأسعار المحددة بالفواتير الضريبية

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، كتابًا دوريًّا للمديريات، وقد وجّه فيه الأجهزة ‏الرقابية التابعة للمديريات لتكثيف الرقابة والمتابعة على ‏الأسواق والأسعار، وضرورة توافر كل السلع، سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار ‏المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية ‏والمعلَن عنها بكل وسائل الإعلان المقررة بالقرار الوزاري ‏رقم 330 لسنة 2017، وشمل التوجيه أيضًا متابعة توافر كل ‏السلع الغذائية- المواد البترولية- البوتاجاز، بالمنافذ ‏التموينية، وكذلك بالأسواق.

وأوضحت وزارة التموين، في بيان، اليوم، أن التوجيه نصَّ على تكثيف ‏الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية، خاصة ‏السلع الهامة (السكر- الزيت- الأرز) للتأكد من صرفها ‏للمواطنين بالأسعار المقررة وعدم حجبها عن التداول أو ‏التلاعب بالأسعار وكميات صرفها لأصحاب البطاقات التموينية، ‏واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما وجه المصيلحي الكتاب الدوري شديد الرقابة لمواجهة احتكار ‏بعض التجار السلع الأساسية الهامة، وخاصة سلع (السكر- ‏الأرز- الزيت)، وغيرها من السلع الأخرى، مع التشديد على مديريات التموين باتخاذ كل ‏الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين.

وكذلك تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكل حلقات ‏تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة ‏وسلامة الأغذية في كل مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع وسحب العيّنات بصفة دورية للتأكد من سلامتها و‏صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي، بالإضافة ‏إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديريات، والإدارات التموينية ‏لتلقّي الشكاوي لفحصها واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.