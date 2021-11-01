اقتصاد وأسواق

وزير التموين يوجه بمتابعة بيع السلع الغذائية بالأسعار المحددة بالفواتير الضريبية

توجيهات لكل الأجهزة الرقابية والمديريات ‏لمتابعة الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار
محمد مجدي 5:47 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 5:47 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، كتابًا دوريًّا للمديريات، وقد وجّه فيه الأجهزة ‏الرقابية التابعة للمديريات لتكثيف الرقابة والمتابعة على ‏الأسواق والأسعار، وضرورة توافر كل السلع، سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار ‏المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية ‏والمعلَن عنها بكل وسائل الإعلان المقررة بالقرار الوزاري ‏رقم 330 لسنة 2017، وشمل التوجيه أيضًا متابعة توافر كل ‏السلع الغذائية- المواد البترولية- البوتاجاز، بالمنافذ ‏التموينية، وكذلك بالأسواق.

اقرأ أيضا  وزير التموين : كل الخيارات مفتوحة في سعر رغيف العيش المدعم وما زال بسعر 5 قروش

وأوضحت وزارة التموين، في بيان، اليوم، أن التوجيه نصَّ على تكثيف ‏الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية، خاصة ‏السلع الهامة (السكر- الزيت- الأرز) للتأكد من صرفها ‏للمواطنين بالأسعار المقررة وعدم حجبها عن التداول أو ‏التلاعب بالأسعار وكميات صرفها لأصحاب البطاقات التموينية، ‏واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما وجه المصيلحي الكتاب الدوري شديد الرقابة لمواجهة احتكار ‏بعض التجار السلع الأساسية الهامة، وخاصة سلع (السكر- ‏الأرز- الزيت)، وغيرها من السلع الأخرى، مع التشديد على مديريات التموين باتخاذ كل ‏الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 1-11-2021 فى مصر

وكذلك تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكل حلقات ‏تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة ‏وسلامة الأغذية في كل مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع وسحب العيّنات بصفة دورية للتأكد من سلامتها و‏صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي، بالإضافة ‏إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديريات، والإدارات التموينية ‏لتلقّي الشكاوي لفحصها واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.

اقرأ أيضا  توقعات بارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

وزير المالية : توفير القمح والسلع الأساسية هدفنا الأساسي خلال أزمة التضخم العالمي

ياسمين فواز 5:51 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

قطاع التجارة الداخلية يشن حملات مكبرة على الأسواق بالقاهرة (صور)

محمد مجدي 5:22 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

بريطانيا تهدد فرنسا بإجراءات قاسية حال عدم التراجع عن موقفها من رخص الصيد خلال 48 ساعة

أيمن عزام 4:15 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

وزير الإنتاج الحربى : أبحاث مع القوات المسلحة لتصنيع أنواع جديدة من ذخيرة المدفعية والدبابات

أحمد اللاهوني 4:02 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

وزير الإنتاج الحربى : 340 عارضا و12 وزيرا أكدوا مشاركتهم فى «EDEX 2021»

منتصر محمود 3:54 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

وزير الإنتاج الحربى : تصنيع ألواح الصلب المدرع لأول مرة فى مصر بالتعاون مع «حديد عز»

أحمد اللاهوني 3:24 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21