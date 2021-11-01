وزير التموين يوجه بمتابعة بيع السلع الغذائية بالأسعار المحددة بالفواتير الضريبية

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كتابًا دوريًّا للمديريات، وقد وجّه فيه الأجهزة الرقابية التابعة للمديريات لتكثيف الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار، وضرورة توافر كل السلع، سواء التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية والمعلَن عنها بكل وسائل الإعلان المقررة بالقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017، وشمل التوجيه أيضًا متابعة توافر كل السلع الغذائية- المواد البترولية- البوتاجاز، بالمنافذ التموينية، وكذلك بالأسواق.
وأوضحت وزارة التموين، في بيان، اليوم، أن التوجيه نصَّ على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية، خاصة السلع الهامة (السكر- الزيت- الأرز) للتأكد من صرفها للمواطنين بالأسعار المقررة وعدم حجبها عن التداول أو التلاعب بالأسعار وكميات صرفها لأصحاب البطاقات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.
كما وجه المصيلحي الكتاب الدوري شديد الرقابة لمواجهة احتكار بعض التجار السلع الأساسية الهامة، وخاصة سلع (السكر- الأرز- الزيت)، وغيرها من السلع الأخرى، مع التشديد على مديريات التموين باتخاذ كل الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وكذلك تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكل حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كل مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العيّنات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديريات، والإدارات التموينية لتلقّي الشكاوي لفحصها واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.