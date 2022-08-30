وزير التموين يوجه بضرورة وجود سجل تجاري ساري لـ5 أنشطة تموينية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، توجيهاً وزارياً يقضي بضرورة وجود سجل تجاري ساري لكل ‏الأنشطة التموينية الواقعة بكل مديرية من ( مطاحن – مخابز – مستودعات ‏دقيق – بدالين تموينين – فروع جمعيتي).

وأوضحت التموين في بيان اليوم، أن التوجيه نص أيضًا على أنه في حالة اإنتهاء سريان السجل التجاري ضرورة تحديثه في المواعيد المقررة ‏وإخطار مديرية التموين التابع لها بصورة منه.

كما شمل القرار ضرورة ‏قيام هذه الانشطة بسداد رسوم الغرف التجارية وإخطار المديرية المختصة ‏بصورة من إيصال السداد في موعد غايته 15/10/2022 .‏

وأكد التوجيه الوزاري الصادر اليوم أنه في حالة مخالفة هذه الانشطة ‏للتوجيه الوزاري بضرورة وجود سجل تجاري ساري وتجديده فإنه سيتم ‏تخفيض الحصص أو التأمين بعد إخطار المديرية التابع لها المنشأة ‏الوزارة بذلك.