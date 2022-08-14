وزير التموين ينعى ضحايا حريق كنيسة المنيرة بإمبابة ويقدم التعازي للبابا تواضروس

نعى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ضحايا كنيسة المنيرة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، بعد اندلاح حريق بالكنيسة صباح اليوم، وتقدم بالتعازي إلى قداسة البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وأوضحت وزارة التموين في بيان منذ قليل أن الرسالة حملت وصف الحادث بالمصاب الجلل الذي حل بالمصريين الذين توفاهم الله اليوم.
كما عبر المصيلحي عن أعمق معاني الحزن وأصدق المواساة لأهالي الضحايا داعيا المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ مصر وشعبها من كل سوء .