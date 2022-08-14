Loading...

وزير التموين ينعى ضحايا حريق كنيسة المنيرة بإمبابة ويقدم التعازي للبابا تواضروس

وزير التموين ينعى ضحايا حريق كنيسة المنيرة بإمبابة ويقدم التعازي للبابا تواضروس
محمد مجدي

محمد مجدي

7:10 م, الأحد, 14 أغسطس 22

نعى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية ضحايا كنيسة المنيرة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، بعد اندلاح حريق بالكنيسة صباح اليوم، وتقدم بالتعازي إلى قداسة البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية ‏وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأوضحت وزارة التموين في بيان منذ قليل أن الرسالة حملت وصف الحادث بالمصاب الجلل الذي حل بالمصريين ‏الذين توفاهم الله اليوم.

كما عبر المصيلحي عن أعمق معاني ‏الحزن وأصدق المواساة لأهالي الضحايا داعيا المولي عز وجل أن ‏يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن ‏على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ مصر وشعبها من كل سوء ‏‏.‏

محمد مجدي

محمد مجدي

7:10 م, الأحد, 14 أغسطس 22