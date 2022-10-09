وزير التموين يمنح مضارب الأرز مهلة 24 ساعة للتقدم بطلب للوزارة لاعتمادها

أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشرى لمضارب الأرز ، مؤكدا أن جميع المضارب المعتمدة والتى لديها سجل تجارى وترغب في العمل عليها التقدم لوزارة التموين بطلب رسمي من أجل اعتمادها خلال مهلة 24 ساعه تبدأ من الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، اليوم الأحد.

وأضاف وزير التموين : أنه ستكون هناك لجنة موجودة داخل المضرب وهذا الأمر سيساعد في تقنين الأمر وحساب ما تنتجه مصر بدقة في ظل تعطل بعضهم عن العمل.

وطالب وزير التموين جميع الجهات التى تريد أن تعمل فى تجارة الأرز التقدم بأوراقهم إلى لجنة سلامة الغذاء ، وكل مضارب الأرز.

يشار إلى تقدم برلمانيين بطلبات إحاطة بشأن ارتباك سوق الأرز خلال الفترة الماضية ، وأكد النائب محمد عبد الله زين عضو مجلس النواب أن الأسواق تشهد حاليا ارتفاعا في أسعار الأرز رغم بدء موسم حصاد المحصول الجديد والذي يتعدى الـ6 ملايين طن شعير أي أكتر من 4 ملايين طن أرز أبيض وهى كمية تكفي الاستهلاك المحلي.

وأشار محمد زين الدين إلى أن في مقدمة هذه الأسباب قرار وزارة التموين بتحديد سعر توريد الأرز من الفلاح بأقل من تكلفة زراعته مما دعا البعض لتخزين المحصول وعدم عرضه للاستهلاك.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من بين الأسباب أيضا قيام الحكومة بتحديد سعر تداول الأرز الأبيض السائب بـ12 جنيها، والمعبأ بـ 15 جنيها، وهو يتعارض مع سياسات الدولة في السوق الحر.

وأكد النائب أنه بسبب هذا القرار خضوع وحدات المضارب الخاصة للاستهداف التمويني وكأنها لا تدفع ضرائب وتأمينات وكل التزامات الدولة، قائلا: والآن يتم التعامل معها وكأنها تتاجر في المخدرات، الأمر الذى ترتب عليه توقف الإنتاج وزيادة الأسعار، نظرا لأن المعروض من الأرز قليل.

وطالب “زين الدين” الحكومة بإعادة النظر في جميع هذه القرارات من أجل وضع حل عاجل وعادل للأزمة حفاظا على المستهلك والمزارع في نفس الوقت، لاسيما وأن القرارات الحكومية تسببت في إرباك سوق الأرز.