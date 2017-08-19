وزير التموين يكلف مضارب قطاع الأعمال بالاستعداد لتسويق الأرز

محمد مجدي: كلف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رؤساء شركات المضارب التابعة لقطاع الأعمال العام، بزيادة قدراتها الإنتاجية والبدء في برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين والكوادر الفنية حتى تستطيع أن تقدم منتجا ينافس بقوة في السوق المحلية، وذلك في اجتماع، اليوم السبت، بحضور ا

محمد مجدي:



كلف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رؤساء شركات المضارب التابعة لقطاع الأعمال العام، بزيادة قدراتها الإنتاجية والبدء في برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين والكوادر الفنية حتى تستطيع أن تقدم منتجا ينافس بقوة في السوق المحلية، وذلك في اجتماع، اليوم السبت، بحضور اللواء دكتور علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتناول اللقاء استعدادات الشركات لدخول موسم تسويق الأرز من خلال لجان الشراء بما يضمن تأمين احتياطي استراتيجي من الأرز الشعير يبلغ 700 ألف طن.

يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشرف على شركات مضارب “دمياط وبلقاس، والشرقية ورشيد، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، والغربية”، التي تمتلك 27 مضربا للأرز في الوجه البحري.