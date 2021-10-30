اقتصاد وأسواق

وزير التموين يكشف أسعار توريدات الفول الصويا وعباد الشمس والقمح المحلي في الموسم الجديد (فيديو)

عرض اسعار توريد القمح المحلي في الموسم المقبل على مجلس الوزراء في اجتماع الاربعاء القادم
محمد مجدي 1:09 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21 1:09 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

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قال الدكتور علي المصيلحي أنه يتم حاليا زراعة 250 الف فدان فول صويا و 100 الف فدان عباد شمس ، ولذلك فإن أسعار التوريدات من المزارعين ستكون جيدة بناء على الأسعار العالمية كما أنه أحيانا يتم شراء المحصول من المزارعين بسعر اعلي من العالمي .

و كشف المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن سعر توريد طن فول الصويا سيكون ما بين 1250 جنيها أو 1300 جنيه ، و عباد الشمس سيكون السعر أعلي من سعر الموسم الماضي بنحو 100 جنيه ، و بالنسبة للقمح المحلي سيكون سعر شرائه من الفلاحين أعلى بنسبة 20٪ عن موسم العام الماضي .

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و قال المصيلحي أنه يتم تحديد سعر التوريد بناء على أخر 3 شهور في الأسعار العالمية و سيتم عرض أسعار توريد القمح المحلي في الموسم المقبل على مجلس الوزراء في اجتماع الأربعاء القادم .

أضاف المصيلحي أنه يتم زراعة 9 ملايين طن تحصل الحكومة على ما يقرب من 4.5 مليون طن ، و الكمية الأخري يتم طرحها في السوق المحلية من خلال المزارعين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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