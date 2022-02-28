وزير التموين يكشف أسباب إلغاء مناقصة استيراد القمح

لأن من تقدم لها بنوع قمح صلب يستخدم في إنتاج المكرونة وليس الخبز

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن فاتورة القمح المحلي 18 مليار جنيه و المستورد 22 مليار جنيه تقريبا سنويا .

و قال المصيلحي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إنه تم طرح مناقصة عالمية لتوريد أقماح لمصر، وذلك لمتابعة وضع الأسعار العالمية.

كاشفا أنه تم إلغاء تلك المناقصة لأن من تقدم لها الأمريكان و الفرنسيون بنوع قمح صلب يستخدم في إنتاج المكرونة وليس الخبز، كما أن الروس والأوكران لم يتقدموا لها نتيجة الأوضاع الحالية لديهم.

وأوضح المصيلحي أنه العام الماضي تم استيراد اقماح من 4 دول و هي كالتالي: بنسبة 29٪ من روسيا و 23٪ أوكرانيا و 43٪ من رومانيا والنسبة المتبقية من فرنسا.

متوجهاً بالشكر الي تلك الدول ، كاشفاً أن فرنسا عرضت على مصر توريد القمح في أي وقت ، قائلا: كان هناك اجتماع مع السفير الفرنسي قبل الحرب الروسية الأوكرانية بيوم واحد و كانت تبدو عليه ملامح حدوث تلك الحرب.

وأوضح المصيلحي أن تعاقدات القمح مع روسيا واوكرانيا علي القمح وقد وصلت شحنة القمح التي كانت في اوكرانيا وخلال ايام سوف تصلنا شحنة أخرى.