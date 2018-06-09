وزير التموين يكرم مدير تموين محافظة مطروح

معتز محمودأشاد الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجهود محافظ مطروح للواء علاء أبوزيد فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين خاصة مبادرة تخفيض السلع الغذائية بنسبة 30% للعام الثانى على التوالى فى 11 منفذا ثابتا، بالإضافة إلى عدد من المنافذ المتنقلة.كما قام وزير التموين بتكريم

معتز محمود

أشاد الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجهود محافظ مطروح للواء علاء أبوزيد فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين خاصة مبادرة تخفيض السلع الغذائية بنسبة 30% للعام الثانى على التوالى فى 11 منفذا ثابتا، بالإضافة إلى عدد من المنافذ المتنقلة.

كما قام وزير التموين بتكريم وكيل وزارته في مطروح المهندس السيد أبو اليزيد، بسبب المجهود المتميز خلال الفترة الماضية ونجاح معارض رمضان حيث منحة شهادة تقدير بديوان عام الوزارة.

وأوضح وزير التموين، أن المجهود المبذول خلال الفترة الماضي كان له الأثر الواضح في رفع كفاءة الخدمة التموينية وتذليل العقبات أمام المواطنين بمحافظة مطروح.

وفى هذا السياق، أهدى أبو اليزيد هذا التكريم لمحافظ مطروح الذى لا يتوانى فى الاستجابة لأى مطلب لقطاع التموين يهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل أو تقديم خدمات متميزة للمواطنين، مضيفا أن محافظة مطروح تعد المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى خفضت الأسعار بنسبة 30% بدعم من رجال الأعمال وهى المبادرة التى يتبنها المحافظ شخصيا استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

يذكر أن وزير التموين قد قام بزيارة لمحافظة مطروح فى بداية شهر رمضان وافتتح منافذ السلع المخفضة بنسبة 30% لعدد 114 سلعة منوعة، كما أطلق عددا من السيارات المتنقلة لتوصيل السلع للمواطنين فى المناطق البعيدة فى التجمعات الصحراوية والقرى.



