وزير التموين يفتتح مكاتب السجل التجاري في 27 محافظة

محمد مجديافتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تطوير وتحديث مكاتب السجل التجاري في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.وأكد المصيلحي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد -في مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية- أن الافتتاح جاء عبر الفيديو كونفرانس وذلك لمتابعة سير العمل في جميع المواقع خلال و

محمد مجدي

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تطوير وتحديث مكاتب السجل التجاري في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكد المصيلحي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد -في مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية- أن الافتتاح جاء عبر الفيديو كونفرانس وذلك لمتابعة سير العمل في جميع المواقع خلال وقت واحد.

وقال المصيلحي إنه لا بد من نظرة شاملة ودقيقة على كل ما يخص قطاع التجارة الداخلية مما يعمل على تنميتها وتوثيقها.

وأضاف المصيلحي أنه سيتم تطوير توثيق العلامات التجارية وتنمية التجارة الداخلية بشكل يسمح زيادة الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية.