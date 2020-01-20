وزير التموين يفتتح معرض صناعة الحبوب بمشاركة 27 شركة من 11 دولة

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، صباح اليوم، فعاليات المعرض الدولي العشرين لتكنولوجيا صناعة الحبوب وتجهيزات المطاحن والمضارب ومصانع الأعلاف والمكرونة وتكنولوجيا التعبئة والتغليف، وذلك بمقر أرض المعارض الدولية بمدينة نصر.

وأكد وزير التموين خلال تفقده المعرض على تشجيع مثل هذه المعارض لما لها من أهمية في مجال الصناعات الغذائية، وكذلك تطوير صناعة الحبوب والطحن وتطوير الصوامع بما يضمن المحافظة على الحبوب المختلفة بما يضمن حصولنا على منتجات ذات جودة عالية نظرا لاستخذام التكنولوجيا الحديثة فى هذه الصناعات.

وقال المصيلحى إن المعرض في دورته الحالية يشهد مشاركة أكثر من 27 شركة من 11 دولة وممثلة لعدد 182 توكيل لشركات محلية وأجنبية فى هذا المعرض.

وشدد الوزير على أهمية توطين الصناعات المحلية وتطويرها، مشجعا بذلك شركات قطاعي الأعمال العام والخاص والعاملة في قطاع الحبوب.