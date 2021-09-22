وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس بالجيزة

افتتح علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض أهلا مدارس، بشارع الملك فيصل بأرض المطاحن، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة، بتخفيضات تبدأ من 20 إلي 40%، لتشمل كل المستلزمات المعروضة.

وتفقد الوزير والمحافظ ومسئولى الغرفة التجارية المعرض، للوقوف على جودة المعروض والتخفيضات، مؤكدين أن هناك تنسيقا مع الغرفة لضبط الأسعار واستمرار التخفيضات، ويستمر المعرض لمدة أسبوعين وحتى بدء العام الدراسى الجديد.

وقال وزير التموين أن معارض أهلا مدارس التي تقام خلال العام الحالي تشارك فيها الغرف التجارية في جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلي وجود سيارات متنقلة تجوب المناطق الأكثر احتياجا في المحافظات .

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المعرض الرئيسي في القاهرة أكثر من 210 عارضين، و معرض الجيزة فيه أكثر من 50 عارضا، ومعرض القاهرة ممتد حتي 30 سبتمبر ، بينما معرض الجيزة ممتد حتي 5 أكتوبر .

وأضاف كمال أن معرض الجيزة على مساحة 1000 متر مربع، بينما مساحة معرض القاهرة على مساحة 3 آلاف متر مربع ، و هذا نموذج متكرر في باقي محافظات الجمهورية ، ونشدد على أن جميع الإجراءات الاحترازية يتم تطبيقها، والاعتماد على نسب التخفيضات تكون كبيرة جدا تصل إلي 30% .

وأكد كمال على حرص الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتواجد بنفسه اليوم بعد انتهاء اعمال مجلس الوزراء وان يفتتح معرض اهلا مدارس 2021 بإعطاء رسالة طمأنة للأسرة المصرية ان وزارة التموين متواجدة مع الاسر المصرية طوال الوقت في المناسبات و الاعياد .

وشدد رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي في وزارة التموين والتجارة الداخلية على التكامل بين اجهزة الدولة خاصة وزارات الداخلية والدفاع والتموين من اجل توفير السلع من اجل المواطنين ، اضافة الي مشاركة الغرف التجارية في مثل تلك المعارض .

وقال الشحات ان معارض اهلا مدارس متواجدة كذلك في الشوارع في مختلف المحافظات وذلك من خلال السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين ، و من خلال منافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية ، إضافة إلي منافذ الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة ، وفلسفة وجود تلك المعارض في مختلف المحافظات هو التوفير في عملية التنقل و تخفيض سعر السلعة التي يحتاجها .

واضاف الشحات ان الدولة خلال الـ 7 سنوات الماضية اعتمدت على استراتيجية ضخمة وهي المعارض، مشيرا إلي أن تلك المعارض هي القوة الضاربة مثل أهلا رمضان وأهلا مدارس، كما أن وزير التموين أعلن عن أن نسب المشاركة المصرية في تلك المنتجات وصلت إلي 75% و80% لتشجيع المنتج المصري .