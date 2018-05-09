وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان ببورسعيد غدا

المال - خاص يفتتح الدكتور على مصيلحى وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومحمد المصرى رئيس غرفة تجارة بورسعيد، غدا معرض أهلا رمضان الذى تنظمه الغرفة، وتشارك فيه كبرى الشركات المنتجة لتوصيل السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة لتقليل حلقات التداول. ولاول مرة تشارك

المال – خاص

يفتتح الدكتور على مصيلحى وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومحمد المصرى رئيس غرفة تجارة بورسعيد، غدا معرض أهلا رمضان الذى تنظمه الغرفة، وتشارك فيه كبرى الشركات المنتجة لتوصيل السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة لتقليل حلقات التداول.

ولاول مرة تشارك القوات المسلحة وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومشروع تربية الماشية التابع لمحافظة بورسعيد بالمعرض الذى يستمر حتى نهاية الشهر الكريم

ويعرض لحوم بلدية بسعر 80 جنيها للكيلو ويضم كافة أنواع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان (لحوم بأنواعها أسماك، دواجن، بط، خضروات، فاكهة، تمور، زيوت، وسكر، وأرز، ودقيق، ومكرونات ومنتجات ألبان، وياميش)

ووفقا لمحمد حسنين، أمين عام الغرفة، فقد تكفلت الغرفة كافة تكاليف المعرض دون تحميل المشاركين فية أية مصروفات.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم صرف المقررات التموينية من الشركة العامة للجملة للمواطنين من خلال المعرض تيسيرا عليهم، بشرط اﻻلتزام بتخفيض الأسعار وعرض سلع جيدة وبكميات تفي باحتياجات الجمهور.

وأشار حسنين، إلى أن برنامج المعرض اليومى يتضمن تقديم عروض سعرية وسلعية وسحوبات يومية وجوائز وهدايا.

ولفت إلى إنشاء غرفة عمليات بالمعرض برئاسته وبالتنسيق مع ممثلى مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وكافة الجهات الرقابية بالإضافة إلى شرطة المرافق والمرور والحماية المدنية والإسعاف وحي المناخ.