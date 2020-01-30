وزير التموين يفتتح مصنع زيوت بتكلفة 300 مليون جنيه في بورسعيد

المشروع يستهدف سد العجز المتزايد من زيت الطعام في محافظة بورسعيد ومدن القناة حيث يتم استيراد 96٪ من احتياجات السوق المصرية

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المرحلة الأولى من مصنع الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية لإنتاج زيوت الطعام المقام بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، على مساحة 2786 مترًا مربعًا.

وقال المهندس محمد سليمان رئيس مجلس إدارة المصنع خلال الجولة التفقدية إن المصنع تبلغ تكلفته الاستثمارية 300 مليون جنيه ويضم مبني إداريًا و٤ مصانع لإنتاج الزيوت بقدرة 10 آلاف طن يوميًا.

وأضاف سليمان أنه يضم أيضًا مصنع لتكرير الزيت الخام بطاقة 200 طن يوميًا، ومصنع علف بطاقة 240 طن يومياً، بالإضافة إلى مصنع لتعبئة زيت الطعام، بقدرة 200 طن يومياً.

واوضح أن المشروع يستهدف سد العجز المتزايد من زيت الطعام في محافظة بورسعيد ومدن القناة حيث يتم استيراد 96٪ من احتياجات السوق المصرية ويوفر 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة فضلاً عن النهوض بالصناعة.