اقتصاد وأسواق

وزير التموين يفتتح مصنع زيوت بتكلفة 300 مليون جنيه في بورسعيد

المشروع يستهدف سد العجز المتزايد من زيت الطعام في محافظة بورسعيد ومدن القناة حيث يتم استيراد 96٪ من احتياجات السوق المصرية
محمد مجدي 12:18 م, الخميس, 30 يناير 20 12:18 م, الخميس, 30 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المرحلة الأولى من مصنع الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية لإنتاج زيوت الطعام المقام بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، على مساحة 2786 مترًا مربعًا.

وقال المهندس محمد سليمان رئيس مجلس إدارة المصنع خلال الجولة التفقدية إن المصنع تبلغ تكلفته الاستثمارية 300 مليون جنيه ويضم مبني إداريًا و٤ مصانع لإنتاج الزيوت بقدرة 10 آلاف طن يوميًا.

وأضاف سليمان أنه يضم أيضًا مصنع لتكرير الزيت الخام بطاقة 200 طن يوميًا، ومصنع علف بطاقة 240 طن يومياً، بالإضافة إلى مصنع لتعبئة زيت الطعام، بقدرة 200 طن يومياً.

واوضح أن المشروع يستهدف سد العجز المتزايد من زيت الطعام في محافظة بورسعيد ومدن القناة حيث يتم استيراد 96٪ من احتياجات السوق المصرية ويوفر 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة فضلاً عن النهوض بالصناعة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

وزير التموين : مراجعة لجميع الصوامع بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة

محمد مجدي 11:30 ص, الأثنين, 20 يناير 20

وزير التموين يفتتح معرض صناعة الحبوب بمشاركة 27 شركة من 11 دولة

محمد مجدي 11:17 ص, الأثنين, 20 يناير 20

شعبة الأرز تبحث مع وزير التموين توريد 95 ألف طن

محمد مجدي 11:06 ص, الخميس, 9 يناير 20

وزير التموين : لن ينمو أي قطاع اقتصادي بدون بنية أساسية

محمد مجدي 12:10 م, الأثنين, 2 ديسمبر 19

وزير التموين للرئيس : نجاح الإصلاح الاقتصادي أثر على انخفاض أسعار السلع

هيثم سمير 6:01 م, الأثنين, 11 نوفمبر 19

«المخابز» تطالب «التموين» بتعديل تكلفة إنتاج جوال الدقيق

المال - خاص 4:49 م, الثلاثاء, 5 نوفمبر 19