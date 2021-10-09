وزير التموين يفتتح مجمع الخدمات النموذجي في الشرقية

افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، صباح اليوم السبت، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية المجمع النموذجى لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال المصيلحي خلال الإفتتاح إن المجمع يقدم جميع خدمات الوزارة من السجل التجاري والعلامات التجارية، حماية المستهلك، الدمغة والموازين، إضافة إلي جميع خدمات بطاقات التموين.

وافتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عبر الفيديوكونفرنس من مقر مجمع خدمات وزارة التموين بالزقازيق عبر 4 مكاتب متميزة لخدمات السجل التجارى فى 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن تطوير مكاتب السجل التجاري تأتي ضمن خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية في رفع كفاءة جميع القطاعات التابعة لها بما يخدم المواطنين والعمل ضمن التحول الرقمي.