وزير التموين يفتتح فرع «هايبر وان» بمدينة سفنكس الجديدة بتكلفة 650 مليون جنيه

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل ، الفرع الجديد لسلسلة هايبر وان بمدينة سفنكس الجديدة، فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والمقام على مساحة 50 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تبلغ 650 مليون جنيه.

وأكد المصيلحي على هامش افتتاح فرع هايبر وان أن إقامة مثل تلك السلاسل التجارية الكبرى في المناطق الصحراوية والمدن الجديدة تعد أهم استثمار يجب توافره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير التموين أن أهمية وجود تلك السلاسل يأتي من خلال جذب المسافرين على الطرق الصحراوية القادمين من القاهرة والإسكندرية.

من جهته، قال المهندس محمد الهواري، رئيس مجلس ادارة هايبر وان ، إن المساحة البيعية بالفرع الجديد للشركة تبلغ 10 آلاف متر مربع، مع مساحة تخزينية تبلغ 48 ألف متر مربع، فضلًا عن ساحة انتظار تصل مساحتها إلى 30 ألف متر مربع تسع 1200 سيارة.

وأشار إلى أن الفرع الجديد يوفر 1100 فرصة عمل مباشرة بخلاف 2000 فرصة عمل غير مباشرة، كاشفًا أن الأماكن الترفيهية والمطاعم والفوود كورت والبنوك سيتم افتتاحها ضمن المرحلة الثانية للفرع الجديد قبل نهاية العام.

وأوضح أن فكرة الهايبر تعتمد فى الأساس على بناء كيانات كبيرة خارج الحيز العمراني بحدود 20 كيلو متر لتوفير مساحات انتظار كافية، بهدف تقليل الزحام المرورى داخل المدن.

محمد ريحان ومحمد مجدي