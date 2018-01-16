وزير التموين يفتتح فرع حماية المستهلك بالسويس

نادية صابرافتتح علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فرع حماية المستهلك بمنطقة الغريب بحي السويس، والذي تبلغ مساحته 120 مترًا ويضم 4 مكاتب إدارية ومكتبًا يمثل غرفة التحكم ونقطة اتصال بالشبكة المركزية،

نادية صابر





افتتح علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فرع حماية المستهلك بمنطقة الغريب بحي السويس، والذي تبلغ مساحته 120 مترًا ويضم 4 مكاتب إدارية ومكتبًا يمثل غرفة التحكم ونقطة اتصال بالشبكة المركزية، واستغرقت أعمال التطوير الوحدة المستخدَمة لفرع حماية المستهلك ما يزيد على 3 شهور.

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يشكل حاليًّا مجموعات عمل للمرور على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع وطرحها للمواطنين، وكذلك التأكد من جودتها.

وأكد محافظ السويس أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المحافظة لجهود الدولة في مجال حماية المستهلك من خلال تكثيف إجراءات الرقابة وضبط الأسواق ومنع كل صور الغش والاحتكار التجاري ووصول الدعم لمستحقيه، بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وباقى الجهات الرقابية المختصة.

وأوضح على المصيلحى أن الانتهاء من مشروع جديد للحفاظ على حماية المستهلك كان ضرورويًّا لمواجهة جشع التجار.

وأشار إلى أنه دون وجود مستهلك لن يكون هناك نشاط صناعي وتجاري، مؤكدًا أن الشىء المهم فى المنظومة الاقتصادية، منوهًا بأن هناك قوانين جديدة سيتم وضعها من أجل تغليظ العقوبات على التجار المخالفين.

وتفقّد وزير التموين ومحافظ السويس أرضًا بمنطقة كورنيش السويس الجديد، على مساحة 14 فدانًا، كمقترح لإنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية.

وشرح محافظ السويس لوزير التموين المقترح الذي وضعته المحافظة لاستغلال منطقة غرب وشرق كورنيش السويس كفرص استثمارية.

فيما أكد المصيلحى أن الوزارة لن تضيف أى مواليد جدد لبطاقات التموين فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن الوزارة لم تقم بإضافة مواليد جدد منذ عام 2014.

وذكر أن إضافة مواليد جدد تحتاج إلى موازنة جديدة من الدولة، والتى يتم اعتمادها أول كل سنة مالية من مجلس النواب.

وتابع: “الوزارة فتحت إضافة المواليد عام 2008 وأغلقته فى عام 2014، ومنذ ذلك الوقت لم يتم إضافة مواليد جديدة، وما تقوم به الوزارة حاليًّا هو إصدار البطاقات التالفة”، لافتًا إلى أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية 40 ألف طلب لإصدار بطاقة تموين بدل تالف، وخلال شهر واحد ستقوم الوزارة بالانتهاء من خطة تطوير البطاقات التموينية الذكية، على أن يتم علاج القصور فيها، وتكون جاهزة لخدمة المواطنين.

وقال الوزير إن إصدار بطاقات التموين الذكية سيتم كالتالي، 5 أيام لمراجعة البيانات، ثم 5 أيام للمراجعة في وزارة الإنتاج الحربي والرقابة الإدارية، ثم طباعتها وتسليمها للمواطن.

ونوه المصيلحي بأنه لا يوجد أي بطاقة ستتأخر عن 15 يومًا، حتى إذا تأخرت سيصرف المواطن حصته التموينية بشكل طبيعي ومعاقبة المقصر.

وفي النهاية قام الوزير والمحافظ بزيارة صوامع عتاقة التابعة لشركة المصرية القابضة لتخزين الحبوب والغلال بالمنطقة الصناعية بالأدبية، والمقامة على مساحة 30 ألف متر مربع، من خلال 12 خلية تسع 60 ألف طن غلال، وبتكلفة 11.9 مليون دولار.

واستمع وزير التموين إلى مدير عام الصوامع الجديدة حول عملية التخزين وتسلم الأقماح والحبوب، وكيفية تحديد جودتها، قبل تخزينها بالصومعة.

كما قام الوزير بتفقد أرض لإنشاء منطقة لوجستية بطريق مصر إيران بحى عتاقة على مساحة 30 فدانًا باستثمارات 400 مليون جنيه.

وقال وزير التموين، إن المنطقة ستتنوع بين «تخزين بضائع– هناجر– مناطق إدارية وخدمية»، مشيرًا إلى خطة الدولة لتدشين مشروعات كبيرة خلال الفترة الحالية.