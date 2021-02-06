وزير التموين يفتتح فرع «اللولو الدولية» باستثمارات 165 مليون جنيه

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فرع اليوم السبت، هايبر جديد بمجموعة اللولو الدولية أحد استثمارات المجموعة في مصر.

ويعد الفرع رقم 3 فى مصر ورقم 200 علي مستوى المجموعة بمساحة تفوق 9 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر 165 مليون جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال الثلاثة منافذ الذى تم افتتحها فى مصر حتى الآن تصل إلى 2000 فرصة عمل.

وذلك بحضور المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو، ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة فى مصر وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر.

وعقد الوزير على هامش الافتتاح اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع يوسف على رئيس مجموعة اللولو الدولية تناول فيه الاستمارات المقرر ضخها من المجموعة فى مصر خلال الفترة المقبلة.