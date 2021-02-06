اقتصاد وأسواق

وزير التموين يفتتح فرع «اللولو الدولية» باستثمارات 165 مليون جنيه

الفرع رقم 3 على مستوى مصر
محمد مجدي 11:56 ص, السبت, 6 فبراير 21 11:56 ص, السبت, 6 فبراير 21

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افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فرع اليوم السبت، هايبر جديد بمجموعة اللولو الدولية أحد استثمارات المجموعة في مصر.

ويعد الفرع رقم 3 فى مصر ورقم 200 علي مستوى المجموعة بمساحة تفوق 9 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر 165 مليون جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال الثلاثة منافذ الذى تم افتتحها فى مصر حتى الآن تصل إلى 2000 فرصة عمل.

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وذلك بحضور المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو، ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة فى مصر وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر.

وعقد الوزير على هامش الافتتاح اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع يوسف على رئيس مجموعة اللولو الدولية تناول فيه الاستمارات المقرر ضخها من المجموعة فى مصر خلال الفترة المقبلة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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