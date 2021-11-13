اقتصاد وأسواق

وزير التموين يفتتح المؤتمر والمعرض السنوى الثالث لصناع وتجار الذهب

سيقام يومي 18 و19 ديسمبر 2021
محمد مجدي 7:00 م, السبت, 13 نوفمبر 21 7:00 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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تعقد وزارة التموين والتجارةالداخلية، بالتعاون مع مؤسسة جواهرجية مصر للتنمية الاقتصادية، إحدى المؤسسات الأهلية المركزية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المؤتمر والمعرض السنوى- جواهرجية مصر- في نسخته الثالثة تحت عنوان المشروع القومي لمدينة الذهب الفرص والتحديات ويحمل شعار “صُنع فى مصر”. ويفتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أولى جلسات المؤتمر، متحدثًا عن محاور المشروع القومي لإنشاء مدينة الذهب، والفرص الاستثمارية المتاحة للصناع والتجار للمساهمة فى هذا المشروع القومى الكبير،

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كما تتضمن الجلسة عرضًا تفصيليًّا للمخطط التنفيذى المقترح من قِبل الحكومة، وتتيح الجلسة حوارًَا تفاعليًّا مع الصناع والتجار لمناقشة مشكلاتهم ومقترحاتهم للنهوض بالمهنة.

وقال مجلس الأمناء، في بيان، اليوم، إن معرض جواهرجية مصر- في نسخته الثالثة سيقام يومي السبت والأحد 18 و19 ديسمبر 2021، تحت شعار “صُنع فى مصر”، لافتًا إلى أن المؤسسة تعمل على تشجيع ودعم الصناع ة التجار العاملين فى هذا القطاع.

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وقال مصطفى صابر، رئيس مجلس الأمناء، إن عددًا من الوزراء وكبار الزوار، وفي مقدمتهم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، سوف يشاركون في حفل الافتتاح هذا العام، الذى يمثل انطلاق أكبر معرض لصناع وتجار الذهب في مصر، على مساحة 5 آلاف متر مربع بأرض مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن المعرض سيضم نخبة من الشركات الرائدة فى صناعة المشغولات الذهبية، والصناعات التكنولوجية والوسيطة، وسيفسح المجال لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للمساهمة وعرض منتجاتهم.

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ويضم المعرض أحدث إصدارات ومودلات عام 2022، من المشغولات الذهبية المصرية والعالمية، التى صُنعت بأيادٍ مصرية، ويوفر فرصًا قوية لتنفيذ تعاقدات تجارية قادمة بأسعار تنافسية وخصومات حقيقية مع التجار المشاركين خلال فترة انعقاد المعرض.

ويتطلع صناع وتجار الذهب من خلال هذا الاحتفال السنوي للتجمع من أجل مناقشة مشكلات المهنة والمشغولات الذهبية باعتباره واحدًا من أهم مصادر الدخل القومي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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