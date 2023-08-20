وزير التموين يفتتح أول مكتب سجل تجاري نموذجي بالمنطقة اللوجستية فى الغربية

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، و الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وقال المصيلحي إن مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على مساحة 120 متر المكتب ويتضمن 6 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 300 إلى 350 معاملة يوميا ،كما يتلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية .

وأضاف المصيلحى،أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام 1934.

وتابع : يتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد.

وأضاف أن ذلك يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة ، كما تم تفعيل خدمة لأول مرة وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة “شاملة فروعها ” بصورة موحدة.

وقال المصيلحي سيكون مكون من 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

واضاف المصيلحي أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات إلكترونيا، لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تمت إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا إلى 108 على مستوى الجمهورية.