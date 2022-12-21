وزير التموين يعلن 1100 جنيه سعر توريد طن قصب السكر

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، اليوم الأربعاء سعر توريد قصب السكر بـ 1100 جنيه للطن.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين وزير التموين والمهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ، وعدد من أعضاء المجلس وقيادات وزارة التموين.

وكانت الجلسة العامة بمجلس النواب أمس الثلاثاء، قد شهدت مطالبات برفع سعر توريد طن قصب السكر إلي 1500 جنيه.

وطالبت النائبة آيات الحداد بأهمية رفع سعر توريد طن قصب السكر إلي 1500 جنيه، لاسيما مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج.

كما طالبت النائبة رحاب الغول برفع سعر توريد قصب السكر بحد أدنى 1500 جنيه، بقولها ” لا يخفى على أحد أهمية محصول قصب السكر الذي تقوم عليه 22 صناعة، والسعر الحالي لا يوازي تكلفة المزارع”.