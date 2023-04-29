وزير التموين يعلن وقف تصدير السكر بشكل نهائي

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم وقف تصدير السكر بشكل نهائي، مشيرا إلى أن رغم وجود احتياطي استراتيجي فإن السوق المحلي بحاجه إليه.

وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي ينعقد حاليا، أنه تولى وزارة التموين في فترة أزمة السكر وعدم توافره عام 2017، وكان السبب في ذلك أنه كان يتم تصدير السكر في 2017 بحجه أن هناك اكتفاء ذاتي من السكر، قائلا: “اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع”.

وأكد المصيلحي أنه في حالة فتح الاستيراد، سيتم تصديره للخارج ولن يجد السوق المحلي كيس سكر واحد، وذلك لأن سعر السكر عالميا مرتفع الضعف، الأمر الذي يجعل الكثير يصدر للخارج.