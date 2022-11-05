وزير التموين يعلن فتح الباب أمام السلاسل التجارية لشراء الأرز من هيئة السلع

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح الباب أمام السلاسل التجارية الراغبة في شراء الأرز من وزارة التموين، منوها بأن من يرغب عليه التقدم بطلب إلى هيئة السلع التموينية ثم منحها الكميات الراغبة فيها.

وقال وزير التموين، خلال جولة الآن في افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة بمرافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: “لن نسمح باحتكار سلعة الأرز ومن غير المقبول أن يكون عندنا اكتفاء ذاتى منه ونقوم بالاستيراد”.

وأضاف المصيلحي، أن قرار حظر تصدير الأرز مستمر العمل به من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة.

وأشار وزير التموين إلى أن الأسعار الرسمية لبيع الأرز هي بيع الأرز السائب عند 12 جنيها، والأرز المعبأ الأبيض بسعر 15 جنيها، معلنا موافقته على بيع الأرز الأبيض كسر 3% فقط بسعر 16.5 جنيه للكيلو.

ونوه المصيلحي بإتاحة الأرز الأبيض من هيئة السلع التموينية السلاسل التجارية بنسبة كسر 5% حتى يتم بيعه للمواطن بسعر 15 جنيها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير التموين على فرع أحمد عرابي التابع لشركة النيل للمجمعات في محافظة الجيزة، والتي تشمل الجولة زيارة عدد من المشروعات التموينية.