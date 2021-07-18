وزير التموين يعلن خطة المجمعات المخابز خلال عيد الأضحى (فيديو)

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه كمواطن و ليس كوزير في الحكومة يري أن مبادرة حياة كريمة من أكثر المشروعات التي ستؤثر على جودة الحياة في مصر ليس فقط

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه كمواطن و ليس كوزير في الحكومة يري أن مبادرة حياة كريمة من أكثر المشروعات التي ستؤثر على جودة الحياة في مصر ليس فقط من ناحية البنية الأساسية وإنما سيوفر العديد من فرص العمل ، حيث أن تنمية الريف المصري و الذي ترك كل هذه السنوات يتم تنميته بشكل كبير .

وأكد المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد أن مبادرة حياة كريمة ستخدم 58 مليون مواطن بشكل مباشر فضلًا عن المواطنين الآخرين الذي سيتأثرون به بشكل غير مباشر من خلال المشروعات والمصانع المشاركة في المبادرة .

وأضاف المصيلحي أن المراكز المتكاملة التي سيتم إنشائها في قرى المبادرة ستضم العديد من الخدمات منها التموين، والتي ستكون مميكنة بالكامل، مضيفًا أن تلك الخدمات متاحة على منصة مصر الرقمية .

وأشار المصيلحي إلى مراجعته للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية للتأكد من توافر السلع وضخها بالأسواق لإتاحتها للمواطنين، موضحًا أن جميع المجمعات الاستهلاكية مفتوحة أول وثاني وثالث أيام العيد، وبداية من اليوم الرابع ستفتح بعض منها .

وأوضح المصيلحي أن المخابز مفتوحة من الساعة 5 فجرًا وحتى 5 مساءً، مشيرًا إلى إتاحة كوبونات العيد، وتوفير خدمة التقسيط لخراف الأضاحي والتي شهدت إقبالًا من عدد من المؤسسات، حيث تم توفير 10 آلاف خراف مبردة و8 آلاف رأس أضحية سيتم ذبحها وإتاحتها خلال أيام العيد بالمجمعات، فضلًا عن إتاحة خراف حية

39 شادرًا تابع للوزارة .

وأكد المصيلحي أنه حتى اليوم تم المحافظة على أسعار اللحوم، مضيفًا أن سعر اللحوم السودانية تصل إلى 85 حنيهًا و65 جنيهًا للمجمدة، و95 جنيهًا للضأن، مشيدًا بالمجهود الكبير في الحفاظ على المستوى الاستراتيجي من السلع الغذائية .