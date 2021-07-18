اقتصاد وأسواق

وزير التموين يعلن خطة المجمعات المخابز خلال عيد الأضحى (فيديو)

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه كمواطن و ليس كوزير في الحكومة يري أن مبادرة حياة كريمة من أكثر المشروعات التي ستؤثر على جودة الحياة في مصر ليس فقط
محمد مجدي 12:31 ص, الأثنين, 19 يوليو 21 12:31 ص, الأثنين, 19 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه كمواطن و ليس كوزير في الحكومة يري أن مبادرة حياة كريمة من أكثر المشروعات التي ستؤثر على جودة الحياة في مصر ليس فقط من ناحية البنية الأساسية وإنما سيوفر العديد من فرص العمل ، حيث أن تنمية الريف المصري و الذي ترك كل هذه السنوات يتم تنميته بشكل كبير .

وأكد المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد أن مبادرة حياة كريمة ستخدم 58 مليون مواطن بشكل مباشر فضلًا عن المواطنين الآخرين الذي سيتأثرون به بشكل غير مباشر من خلال المشروعات والمصانع المشاركة في المبادرة .

اقرأ أيضا  أسعار الذرة المستوردة ترتفع 40 جنيهًا في الطن

وأضاف المصيلحي أن المراكز المتكاملة التي سيتم إنشائها في قرى المبادرة ستضم العديد من الخدمات منها التموين، والتي ستكون مميكنة بالكامل، مضيفًا أن تلك الخدمات متاحة على منصة مصر الرقمية .

وأشار المصيلحي إلى مراجعته للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية للتأكد من توافر السلع وضخها بالأسواق لإتاحتها للمواطنين، موضحًا أن جميع المجمعات الاستهلاكية مفتوحة أول وثاني وثالث أيام العيد، وبداية من اليوم الرابع ستفتح بعض منها .

اقرأ أيضا  «المصرية للحوم» : ضخ 115 ألف طن يومياً فى المجمعات الاستهلاكية

وأوضح المصيلحي أن المخابز مفتوحة من الساعة 5 فجرًا وحتى 5 مساءً، مشيرًا إلى إتاحة كوبونات العيد، وتوفير خدمة التقسيط لخراف الأضاحي والتي شهدت إقبالًا من عدد من المؤسسات، حيث تم توفير 10 آلاف خراف مبردة و8 آلاف رأس أضحية سيتم ذبحها وإتاحتها خلال أيام العيد بالمجمعات، فضلًا عن إتاحة خراف حية
39 شادرًا تابع للوزارة .

وأكد المصيلحي أنه حتى اليوم تم المحافظة على أسعار اللحوم، مضيفًا أن سعر اللحوم السودانية تصل إلى 85 حنيهًا و65 جنيهًا للمجمدة، و95 جنيهًا للضأن، مشيدًا بالمجهود الكبير في الحفاظ على المستوى الاستراتيجي من السلع الغذائية .

اقرأ أيضا  أسعار الخراف والماعز اليوم الأربعاء 14-7-2021
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

وزير التموين: دراسة تعديل منظومة صرف الخبز وتأسيس شركة قها وإدفينا بالشراكة مع الخدمة الوطنية (فيديو)

محمد مجدي 11:23 م, الأحد, 18 يوليو 21

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب لكمية من الأدوية البشرية

السيد فؤاد 9:55 م, الأحد, 18 يوليو 21

بلومبرج : ارتفاع أسعار الحديد عالميا ينعش صناعة عانت طويلا

أيمن عزام 9:40 م, الأحد, 18 يوليو 21

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 18-7-2021

محمد مجدي 8:27 م, الأحد, 18 يوليو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 18-7-2021.. وعيار 21 يسجل 792 جنيها

عمر سالم 4:39 م, الأحد, 18 يوليو 21

أسعار الجمال الحية في الأسواق اليوم الأحد 18-7-2021

الصاوي أحمد 4:28 م, الأحد, 18 يوليو 21