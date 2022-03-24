اقتصاد وأسواق

وزير التموين يعلن توقيع عقوبة المخابز السياحية بدءا من السبت المقبل

المصيلحي : على صاحب المخبر اعلان قائمة الاسعار امام المواطن في مكان واضح
محمد مجدي 12:18 م, الخميس, 24 مارس 22 12:18 م, الخميس, 24 مارس 22

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حذر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصحاب المخابز السياحية غير الملتزمين بقرار سعر رغيف الخبز الحر، بتوقيع الغرامة المالية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء والتي تبدأ من 100 ألف جنيه حتى 5 ملايين جنيه .

و أكد وزير التموين خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض اهلا رمضان الرئيسي أنه بدءا من يوم السبت المقبل سيتم توقيع العقوبة على المخابز السياحية غير الملتزمة بوضع قائمة أسعار الخبر الحر، وغير الملتزمين بالأوزان والأسعار المقرر الخبر الحر والتي تشمل 50 قرش و 75 قرش وجنيه واحد.

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و شدد المصيلحي على أنه يتوجب على صاحب المخبر اعلان قائمة الاسعار امام المواطن في مكان واضح داخل المخبز.

سعر رغيف الخبز الحر بدءا من الثلاثاء 22 مارس 2022

  • الرغيف وزن 45 جرامًا بـ50 قرشًا.
  • الرغيف وزن 65 جرامًا بـ 75 قرشًا.
  • الرغيف وزن 90 جرامًا بـ1 جنيه.
  • كيلو الخبز معبأ بسعر 11.5 جنيه.
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كما نص القرار على سعر الفينو كالتالي:
** رغيف الفينو وزن 40 جرامًا 50 قرشًا.
** رغيف الفينو وزن 60 جرامًا 75 قرشًا.
** رغيف الفينو وزن 80 جرامًا بسعر 1 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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