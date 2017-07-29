وزير التموين يعلن تفاصيل المنظومة الجديدة للخبز المدعم

المصيلحي: حق المخابز والمطاحن محفوظ وسيتم تسديده
تغطية محمد مجدي
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق مع المخابز والمطاحن على أن تقوم بدفع قيمة الأقماح، والذي يتم الحصول عليه من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، ويحصل المخبز على الدقيق بعد دفع قيمته للسلع التموينية.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن تكلفة الرغيف الواحد تبلغ 14.4 قرش، حيث إنه تم تحديد جوال الدقيق الواحد بسعر 180 جنيهًا، والمخبز يقوم بإنتاج 1250 رغيفًا من كل جوال دقيق يحصل عليه، ويقوم المواطن المقيد على البطاقة التموينية بشراء الرغيف بسعر 5 قروش.
وأشار المصيلحي إلى أن المخبز سيقوم بدفع تأمين عن الدقيق الذي يحصل عليه لمدة 3 أيام لدى هيئة السلع التموينية، بحيث يكون لديه رصيد لدى الحكومة يحصل من خلاله على الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أنه دون تحديد واجبات وحقوق كل طرف من الأطراف بالمنظومة، فليس هناك حق للمواطن في الحصول على رغيف خبز مدعم بسعر 5 قروش.
وأكد أن أصحاب المخابز والمطاحن التي تنتج دقيقًا استخراج 82% لها حقوق مالية متأخرة لدى هيئة السلع التموينية، وسيتم العمل على تسديدها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إن تكلفة الرغيف الواحد تصل إلى ما يزيد على 60 قرشًا، يحصل المواطن عليه بسعر 5 قروش.
من جانبه قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إن تكلفة الرغيف الواحد تصل إلى ما يزيد على 60 قرشًا، يحصل المواطن عليه بسعر 5 قروش.
يشار إلى أن المخبز يحصل على باقي المبلغ المتبقي من الـ60 قرشًا تكلفة الرغيف الواحد كهامش ربح، بعد أن يتم خصم 14.4 قرش قيمة الرغيف، ليحصل المخبز على 45.6 قرش.
وأكد غراب أن الشعبة العامة توافق على تعديل منظومة الخبز الجديدة.
يُذكر أن هناك حالة من الرفض داخل أعضاء الشعبة العامة للمنظومة، وقام عدد من أصحاب المخابز بالانسحاب قبيل انعقاد المؤتمر الصحفي.