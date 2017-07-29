وزير التموين يعلن تفاصيل المنظومة الجديدة للخبز المدعم

المصيلحي: حق المخابز والمطاحن محفوظ وسيتم تسديده



قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق مع المخابز والمطاحن على أن تقوم بدفع قيمة الأقماح، والذي يتم الحصول عليه من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، ويحصل المخبز على الدقيق بعد دفع قيمته للسلع التموينية.





وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن تكلفة الرغيف الواحد تبلغ 14.4 قرش، حيث إنه تم تحديد جوال الدقيق الواحد بسعر 180 جنيهًا، والمخبز يقوم بإنتاج 1250 رغيفًا من كل جوال دقيق يحصل عليه، ويقوم المواطن المقيد على البطاقة التموينية بشراء الرغيف بسعر 5 قروش.

وأشار المصيلحي إلى أن المخبز سيقوم بدفع تأمين عن الدقيق الذي يحصل عليه لمدة 3 أيام لدى هيئة السلع التموينية، بحيث يكون لديه رصيد لدى الحكومة يحصل من خلاله على الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أنه دون تحديد واجبات وحقوق كل طرف من الأطراف بالمنظومة، فليس هناك حق للمواطن في الحصول على رغيف خبز مدعم بسعر 5 قروش.