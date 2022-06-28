وزير التموين يعلن أسعار لحوم عيد الأضحى 2022

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة المصرية للحوم والدواجن حول عمليات الضخ اليومي للحوم السودانية الطازجة واللحوم البرازيلية المجمدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأكد التقرير الوارد أن الضخ اليومي للحوم السودانية الطازجة وصل إلى 120 طن يومي، وما يقارب 40 طن يوميا من اللحوم البرازيلية المجمدة.
وأشارت الشركة المصرية للحوم والدواجن في التقرير الوارد إلى أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة حال زيادة الطلب عليها من المواطنين في عيد الأضحى المبارك.
وأكد اللواء محمود السعدني رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، أن المحاجر المصرية يوجد بها حوالي 30 ألف رأس ماشية جاهزة للذبح ويتم الاستعاضة من الجانب السوداني حال ذبح أي كمية منها.
مؤكدا أن هذه الرؤوس تعرض على الطب البيطري قبل الذبح وبعد الذبح وقبل توزيعها على الـ 1300 مجمع استهلاكي.
وصرح أحمد كمال معاون المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بتخفيض سعر اللحوم البرازيلي المجمدة من 90 جنيها الى 85 جنيها، وأشار الى ان اللحوم السوداني الطازجة تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 115 جنيها.
وقال كمال إن المجمعات الاستهلاكية سوف تعمل في أول وثاني وثالث أيام العيد، بالإضافة الى يوم وقفة عرفات، مع ضخ كميات كبيرة أيضا من السلع الأخرى بالمجمعات الاستهلاكية وبنفس التخفيضات السابقة التي تصل الى 25%.