وزير التموين يعلن أسعار لحوم عيد الأضحى 2022

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة المصرية للحوم والدواجن حول ‏عمليات الضخ اليومي للحوم السودانية الطازجة واللحوم البرازيلية ‏المجمدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد التقرير الوارد أن الضخ اليومي للحوم السودانية الطازجة وصل إلى 120 ‏طن يومي، وما يقارب 40 طن يوميا من اللحوم البرازيلية ‏المجمدة.

وأشارت الشركة المصرية للحوم والدواجن في التقرير ‏الوارد إلى أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة حال زيادة ‏الطلب عليها من المواطنين في عيد الأضحى المبارك.‏

وأكد اللواء محمود السعدني رئيس مجلس إدارة الشركة ‏المصرية للحوم والدواجن، أن المحاجر المصرية يوجد بها حوالي ‏‏30 ألف رأس ماشية جاهزة للذبح ويتم الاستعاضة من الجانب ‏السوداني حال ذبح أي كمية منها.

مؤكدا أن هذه الرؤوس تعرض على ‏الطب البيطري قبل الذبح وبعد الذبح وقبل توزيعها على الـ 1300 ‏مجمع استهلاكي.‏

وصرح أحمد كمال معاون المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد وجه بتخفيض سعر اللحوم البرازيلي المجمدة ‏من 90 جنيها الى 85 جنيها، وأشار الى ان اللحوم السوداني ‏الطازجة تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 115 جنيها.

وقال كمال إن المجمعات ‏الاستهلاكية سوف تعمل في أول وثاني وثالث أيام العيد، بالإضافة الى ‏يوم وقفة عرفات، مع ضخ كميات كبيرة أيضا من السلع الأخرى ‏بالمجمعات الاستهلاكية وبنفس التخفيضات السابقة التي تصل الى ‏‏25%.‏