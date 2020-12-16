اقتصاد وأسواق

وزير التموين يعرض التجربة المصرية في توفير السلع وضبط الأسواق على السودان

من خلال نقل الخبرات وتدريب الكوادر السودانية بعدد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، ومن بينها الرقابة والضبط القانوني للأسواق
محمد مجدي 4:34 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20 4:34 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20

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عرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التجربة المصرية فى مجال السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق وتدابير حماية المستهلك، وبحث سُبل التعاون بين مصر والسودان، من خلال نقل الخبرات وتدريب الكوادر السودانية بعدد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، ومن بينها الرقابة والضبط القانوني للأسواق.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين المصري والسوداني برئاسة مدني عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السوداني، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

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وقال المصيلحي في بيان اليوم، إنه تم الاتفاق بين الطرفين على أهمية مواصلة الجهود التى من شأنها تشجيع الاستثمارات المشتركة وكذا مجالات التنمية اللوجستية والصناعية.

وأشار المصيلحي إلى أنه سيتم وضع إطار يُنظم عملية تبادل الخبرات في كل الأمور التي يحتاجها السودان الشقيق سواء من تكوين المؤسسات اللازمة لضمان اتاحة السلع الأساسية في السوق السوداني، أو بالإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

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لافتاً فى الوقت ذاته إلى خبرة مصر الجيدة في مجال حماية المستهلك، وأهمية عدم تضارب المصالح ووجود جهاز لحماية المستهلك، فضلا عن جهود مباحث التموين التي تملك القدرة الرقابية والتنفيذية لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ في حالة المخالفات.

مؤكداً فى الوقت نفسه على أهمية وضع أساس حقيقي لاستراتيجية بين مصر والسودان في عملية الأمن الغذائي سواء في المحاصيل الأساسية أو المناطق اللوجستية، وكذلك زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين عما هو عليه الآن.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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