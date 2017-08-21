وزير التموين يطلق المرحلة الثانية من جمعيتى

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، إن 17% من الناتج المحلي، يأتي من التجارة الداخلية ومع ذلك فهي غير منظمة و هناك إمكانية التحرك في ذلك من خلال الأوسع في البورصات السلعية و تطوير شركات الجملة.

وأعلن المصيلحي – خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم – عن بدء المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى، بالتعاون مع البنك الأهلي والصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي يستهدف تغطية المناطق المحرومة والقرى التي تبعد عن المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية .

وأكد أن المشروع كان سيتوقف نتيجة وجود تعثر في المرحلة الأولي، وتم تدارك ذلك خلال المرحلة الثانية.

من جانبها، قالت نيفين جابر، رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية، إن هناك توسعا في منافذ مشروع “جمعيتى” وهناك توسع أيضا في السيارات المتنقلة وذلك يدل على استمرار المشروعات التي تم إطلاقها مع وزارة التموين.

وأضافت أنه تمت زيادة القرض إلي 150 ألف جنيه بدلا من100 ألف للراغبين في تنفيذ مشروع جمعيتى، وذلك بعد موافقة البنك الأهلي على تلك الزيادة.

بينما قال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي، إن أهمية مشروع جمعيتى هو توفير السلع التموينية بأسعار مخفضة، وذلك من خلال القرض الذي يقدمه البنك، والذي بلغ حتي الآن 91 مليون جنيه، تم تقديمها من خلال القروض الخاصة بمشروع جمعيتي.

وأكد أن هناك ما يقرب من 13 ألف طلب لإقامة مشروع جمعيتى خلال الفترة القادمة.

وقال اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه سيتم توفير طلبات أصحاب مشروع جمعيتى وفقا لاحتياجاتهم.