وزير التموين يطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر يبيع كيلو الأرز بأكثر من 15 جنيها

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم مصادرة أي كميات أرز يتم تخزينها في مخازن غير معتمدة وسيتم تشديد عمليات الرقابة خلال الفترة المقبلة.

وطالب وزير التموين ، المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر يقوم ببيع كيلو الأرز المعبأ بسعر أكثر من 15 جنيهًا للكيلو الواحد، والغير معبأ بأعلي من 12 جنيهًا، قائلاً: أتابع شكاوى المواطنين يوميا.

وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه يتم حاليًا ضخ كميات كبيرة من سلعة الارز فى كافة المحافظات، وذلك فى اطار الحرص عَلى توفير السلعة مع استمرار حظر تصدير الأرز للخارج لتلبية احتياجات المواطنين.

وتابع المصيلحي، أنه يتم أيضا ضخ كافة السلع بكميات كبيرة طوال الوقت كما يتم ايضا العمل عَلى تشديد الرقابة عَلى الاسواق والتصدى لاى مخالفات يحاول البعض انتهاجها.

يشار إلى أن وزارة التموين تستمر في استلام الارز الشعير من المزارعين خلال موسم التوريد الجاري، والمستهدف خلاله استلام نحو 1.5 مليون طن أرز شعير من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة.