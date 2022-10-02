وزير التموين يطالب القطاع الخاص بالشراكة من أجل انطلاق «قها وإدفينا»

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة بحاجة إلى مشاركة حقيقية من القطاع الخاص من أجل انطلاق شركة “قها وإدفينا” الغذائية وهو من أعرق المجمعات الغذائية في إنتاج الغذاء المعلب.

ونوه وزير التموين إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجمع قها وإدفينا ستؤمن كم الاستثمارات التي تم وضعها حتى هذه اللحظة لتحقيق الاستمرارية والكفاءة.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حول الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت بشراكة القطاع الخاص، في أحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء شركات الزيوت وعدد من المستثمرين العرب.