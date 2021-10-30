استثمار

وزير التموين يضع حجر أساس مشروع الصوامع بميناء غرب بورسعيد

يعد أحد أهم مشروعات الدولة القومية لضمان توزيع السلع الاستراتيجي وتأمين احتياجات مصر من القمح
أماني العزازي 2:30 م, السبت, 30 أكتوبر 21 2:30 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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وضع علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حجر الأساس، اليوم السبت، لإنشاء صومعة للحبوب بسعة تخزينية قرابة 100 ألف طن، على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد.

وتضم الصومعة 8 خلايا وتنتهي أعمال إنشائها بعد 18 شهر، وتهدف لمنع تكدس بواخر القمح وتقليل فترات انتظارها، والاستفادة بخط سكة الحديد بميناء غرب بورسعيد لنقل القمح إلى داخل البلاد، وتوفير فرصة عمل جديدة دائمة.

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ووجه ” محافظ بورسعيد ” الشكر لوزير التموين على جهود الوزارة فى الارتقاء بقطاع التموين ببورسعيد وتوفير كافة احتياجات المواطنين التموينية ، مشيدا بالتطور فى مستوى أداء العاملين فى مراكز التموين على مستوى المحافظة ، والذي كان من أسباب فوز بورسعيد بالمركز الأولى على مستوى الجمهورية فى قطاع التموين والمراكز التموينية المطورة .

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ومن جانبه، أشاد وزير التموين ووزيرة التعاون الدولي بجهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد والنهوض بكافة المجالات، تحت راية وقيادة عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤكدين على أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية لتنمية بورسعيد فى جميع المجالات.

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بقلم أماني العزازي

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