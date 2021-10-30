وزير التموين يضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد اليوم

يقوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بوضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية تصل إلي 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين إن ذلك فى إطار المشروع القومي للصوامع والذي يهدف إلى زيادة السعات التخزينية التابعة للدولة وذلك للحفاظ علي محصول القمح الإستراتيجي.

وأضاف كمال أن السعات التخزينية بلغت حتي الآن 3.4 مليون طن تخزين، موضحا أن وزير التموين سيتفقد أيضا اليوم عدد من المنشآت التموينية، وأسواق الجملة والتجزئة.

ومن المقرر أن يرافقه فى الجولة كل من الأستاذة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع.