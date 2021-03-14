وزير التموين يضع حجر أساس المنطقة اللوجستية في الدقهلية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جولاته المستمرة علي الأرض تأتي تنفيذاً لتوجيهات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاطمئنان علي ما تم علي الأرض من إنجازات في قطاعات التموين المختلفة، كما أن تلك الجولات تساهم في معرفة متطلبات المواطن من خلال النقاش المباشر معهم في أماكنهم.

وقال المصيلحي قبل بدء الجولة التفقدية التي سيقوم بها في محافظة الدقهلية اليوم الأحد، أنه سيتم افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التموينية بالمحافظة، مشيراً إلي أن الجولة تشمل وضع حجر أساس لمنطقة لوجستية بالمحافظة.

كما تشمل الجولة افتتاح مركز خدمة مواطنين بقرية شها بعد تطويره وتبلغ مساحته 120 مترا، وتفقد مخزن جملة سندوب للاطمئنان علي توافر السلع الغذائية التي تصرف لمنافذ صرف السلع التموينية إضافة إلي تفقد أحد منافذ بيع اللحوم.

وأشار المصيلحي إلى أنه سوف يتفقد مطحن السادات بعد زيادة قدرتة الإنتاجية والتابع لشركة مطاحن شرق الدلتا.

يذكر أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد زار عددا كبيرا من المحافظات في الوجهين القبلى والبحرى كان آخرها محافظة الشرقية واليوم محافظة الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التموينية بتلك المحافظات.