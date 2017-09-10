وزير التموين يصدر لائحة جزاءات للمخابز المخالفة

محمد مجدى أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا تضمن الالتزامات الواجبة على أصحاب المخابز وفقا للمنظومة الجديدة للخبز ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنوعد عقد المخابز والتى تنص على. وأوضحت وزارة التموين في بيان صحفي منذ…

محمد مجدى



أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا تضمن الالتزامات الواجبة على أصحاب المخابز وفقا للمنظومة الجديدة للخبز ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنوعد عقد المخابز والتى تنص على.

وأوضحت وزارة التموين في بيان صحفي منذ قليل أن تلك الجزاءات هي كالآتي:

يكون صاحب المخبر أو المسئول عن إدارته مسئولاً مسئولية شخصية عن استخـــدام كامـــل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقاً للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة في هذا الشأن

يقــــوم المخبــــز باستعاضـــة ما تم تصنيعـــه من الدقيق والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة في هذا الشأن.

يقــــوم المخبــــز باستعاضـــة ما تم تصنيعـــه من الدقيق وبيعه خبز علي ماكينة

الصرف من المطحن المربوط عليه

يلتزم صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بأي نظام تضعه الوزارة لتوزيع

الخبز وتسليمه من المخبز دون أية أعـــباء عليـــــه بما في ذلك التوزيـــع عن

طريق منافـــذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبه منه إليها وفقاً

للأسعار المحددة والتي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ

يجوز للمخبز رفض استلام كمية الدقيق إذا ثبت إنها غير مطابقة للمواصفات

القياسية للدقيق التمويني وتحت إشراف مديرية التموين.

يجوز لصاحب المخبز تغيير المطحن الذي يقوم بالصرف منه موضحاً أسباب ذلك

بموجب طلب يتم تقديمه للجهات المختصة

لوزارة التموين ومندوبيها وكذلك كل الموظفين الحكوميين المختصين من مأموري

الضبط القضائي دخول المخبز أثناء مواعيد التشغيل لمراقبة تنفيذ أحكام القوانين

والقرارات التموينية المعمول بها في هذا الشأن ولهم الاطلاع على الدفاتر الخاصة

بالمخبر وكذا معاينه المخبز والمخازن الملحقة به والتفتيش على الإنتاج للوقوف

على مدى مطابقته للمواصفات ومطابقة الأرصدة

يلتزم صاحب المخبز أو المدير المسئول عن إدارته أثناء التفتيش بالتوقيع على

محاضر الجرد واثبات الحالة المحررة في هذا الشأن وتعتبر تلك المحاضر حجة على المخبز حتى ولو لم يوقع عليها مع قيام لجنة التفتيش بإثبات نوع المخالفة الموجودة بالمخبر أثناء التفتيش



مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية وأحكام القضاء وفيما لا يرد به نص بالعقد فانه

في حالة ارتكاب الطرف الثالث أو من يؤول اليه ملكية المخبز أو مديره المسئول

حسب الأحوال مخالفة من المخالفات التالية توقع التدابير الآتية:

في حالة قيام صاحب المخبز أو أحد المسئولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية إن

لم يكن السبب عطلا في ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم وفى حالة

اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى.

استخــــدام ماكينـــــة صــــرف الخبـــــز بالمخبز في صــــرف سلع غير الخبز

المدعم.

يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز

التي تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض

على النيابة العامة المختصة وفى حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ

الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور.

وفي حالة عدم التزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة

لمخبزه او الماكينات التابعة له في الأماكن المخصصة لها بدون تصريح من إدارة

التموين المختصة وإثبات وجود مبيعات علي هذه الماكينات خلال مدة وجودها

خارج المخبز.

يتم استرداد قيمة إي مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التي تم إثباتها علي

ماكينات الصرف الخاصة بالمخبر عن ذات اليوم مع الإنذار بإيقاف المخبز لمدة

ثلاثة أشهر.



وفي حالة ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبر بأحد المخابز السياحية أو

الإفرنجية.

يتم إيقاف المخبز لمدة ستة اشهـــر مع مراجعــة مبيعــات المخبــــز خـــــــلال

فتـرة التــوقف.

وفي حالة التكرار خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى تضاعف العقوبة وفي حالة قيام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح من 10 إلى اقل من 20 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة ماليه مقدارها ( 500 ) خمسمائة جنيه، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة.

إنتاج خبز ناقص الوزن من 20 جم إلى 30 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية

مقدارها ( 1000 ) ألف جنيه، وفى حالة التكرار خــلال الشهـــر يتـم مضاعفـــــة

العقوبة.

نتاج خبز ناقص الــــوزن من 30 جم / للرغيف فأكثر يتم حســـــاب مقــــدار

النقـــص من إجمالي مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبه إلى دعم إنتاج

الرغيف، مع إيقاف المخبز لمدة شهر وفي حالة التكرار خلال الشهر التالي لشهر

الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار بالغلق.

وفي حالة قيام المخبز ببيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو

صــرف كميات خبز أقـــل من الذي تم أثباته بموجب بون الصرف.

يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز

خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة وفى حالة التكرار خلال الشهر تضاعــــف

العقـــوبة.

وفي حالة التوقف بدون أذن رسمي وبدون عذر قهري:

يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه يوميا من المخبز وفي حالة استمرار التوقف لمدة

عشرة أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعــة مبيعـــات

المخبـــز خـــلال فتـــرة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار خلال

شهرين.

وفي حالة التعدي أو عدم التمكين لرجال الضبط القضائي:

في حالة التعدي وبعد إثبات ذلك بمحضر الشرطة يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار

في حالة إثبات لجنة المرور عدم تمكين صاجب المخبز أو المسئول عن إدارته من

أداء الأعمال الموكولة إليهم يتم غلق المخبز لمدة شهر وتضاعف العقوبة في حالة

التكرار.

وفي حالة إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة

فى حالة إنتاج المخبز خبز غير مطابق للمواصفات الظاهرية ( غير مكتمل النضج

– غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين 0000000إلخ ) يتم توقيع عقوبة

مالية قدرها ( 500 ) جنيه عن كل مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وفي حالة قيام المخبز بارتكاب المخالفات التالية:

المبالغ الواجب على المخبز سدادها المخالفة م 100 جنية وتضاعف العقوبة في حالة التكرار خلال شهر من تاريخ أول مخالفة • عدم أعطاء المواطن بون الصرف 0 • عدم الالتزام بإمساك سجل التفتيش . • عدم نظافة أدوات العجين 0 • عدم الالتزام بوجود ميزان حساس معتمد 0 • الامتناع عن البيع 0 عدم التزام صاحب المخبز بوضع قائمة داخل وخارج المخبز تبين ( الاسم – بداية العمل – العنوان – وزن الرغيف – سعر الرغيف – نوع الرغيف ) أ سحب الكارت الذهبي نهائيا عدم تسجيل بيانات البيع بموجب الكارت الذهبي ب

يكون لصاحب المخبز أو المسئول عن إدارته الحق فى التظلم فيما تم اتخاذه من تدابير ضده وذلك أمام لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بموجب قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية على أن تصدر قرارها خلال شهر من تاريخ التظلم وتكون قراراتها نهائية.